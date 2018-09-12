۹۰ درصد فارغ التحصیلان دانشکده های فنی جذب بازار کار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدلطیف شیردل ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران خبرگزاری های استان کردستان اظهارداشت: با ارتباطاتی که از طریق فضای مجازی با فارغ التحصیلان دانشکده یزدان پناه و دانشکده های سقز و سنندج داریم و پس از فراخوان هایی که در سامانه این دانشگاه داده می شود حدود ۹۰ درصد فارغ التحصیلان در بازار کار جذب شده اند و یا خود اشتغال ایجاد کرده اند و ۱۰ درصد دیگر بیشتر به دلیل ادامه تحصیل در این حوزه حضور نمی یابند.

وی افزود: در حال حاضر حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر نفر در مقاطع کاردانی و کارشناسی در زیر مجموعه های این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و برای سال تحصیلی ۹۷ نیز دو هزار دانشجوی جدید پذیرش می شوند.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان ادامه داد: این دانشجویان در ۲۱ رشته کاردانی و ۱۶ رشته کارشناسی در سه مرکز دانشکده یزدان پناه سنندج، آموزشگاه دختران سنندج و آموزشگاه سقز مشغول به فراگیری هستند.

شیردل با بیان اینکه آموزشگاه فنی و حرفه ای بانه نیز کارهای اخذ مجوز راه اندازی آن به اتمام رسیده است، یادآور شد: در صورت راه اندازی این مرکز برای ترم دوم امسال از طریق تکمیل ظرفیت دانشگاه ها دانشجو پذیرش می شود.

وی به جایگاه دانشکده یزدان پناه سنندج در میان دانشکده های فنی و حرفه ای کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به شاخص هایی که از سوی مرکز تعیین شده از مجموع ۱۷۲ مرکز آموزشی فنی و حرفه ای تنها ۱۴ مرکز به دانشکده تبدیل شده اند که دانشکده یزدان پناه سنندج نیز جزو این موارد است.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان اظهارداشت: امکانات کارگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی و فضای آموزشی لازم از مهمترین شاخص های یه دانشکده فنی و حرفه ای است که خوشبختانه دانشکده یزدان پناه سنندج از این حیث در جایگاه مناسبی برخوردار است و طی سال های ۹۵ و ۹۶ بیش از هفت میلیارد ریال تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی خریداری شده است.

شیردل با بیان اینکه کارگاه های موجود در این مراکز نه تنها در غرب کشور بلکه در سراسر کشور بی نظیر هستند، افزود: با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی سعی شده جدیدترین دستگاه های مورد نیاز برای آموزش در این مراکز خریداری شود تا دانشجویان بتوانند با تکنولوژی روز دنیا آشنا شده و پس از فارغ التحصیلی به راحتی وارد بازار کار شوند و شاخص بیکاری استان نیز کاهش یابد.

وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه روزانه تکنولوژی های جدیدی وارد بازار می شود و ما نیز با محدودیت بودجه و اعتبار مواجه هستیم، امیدواریم با کمک خیران و حمایت مسئولان بتوانیم هر سال تجهیزات به روزتری خریداری کنیم.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان یادآور شد: امکانات مناسب و حضور اساتید برجسته در مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان کردستان باعث شده هر ساله شاهد ساخت و ثبت یک اختراع جدید از سوی دانشجویان باشیم و ایده هایی که به پدیده تبدیل شده اند در انتظار سرمایه گذار برای انبوه سازی و تجاری سازی باشند.

شیردل با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد از دروس آموزشی این مراکز به صورت عملی صورت می گیرد، گفت: تنها ۳۰ درصد دروس تئوری هستند که همین امر باعث شده دانشجویان با فناوری و تکنولوژی های روز آشنا شوند و بتوانند مشکلات حوزه صنعت استان را مرتفع سازند.

وی در ادامه سخنان خود اظهارداشت: با توجه به اعتبارات خوبی که در سال ۹۵ و ۹۶ جذب کردیم توانستیم چند پروژه عمرانی در راستای توسعه فضاهای آموزشی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها را به انجام برسانی و ظرف مدت ۹ ماه هزار و ۱۰۰ مترمربع به زیرساخت های فضاهای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کردستان اضافه شده است.

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان افزود: در سال ۹۷ نیز عملیات ساخت و بهره برداری از سالن ورزشی دختران با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیون تومان، احداث خوابگاه دانشجویی با زیربنای هزارو ۵۰۰ مترمربع با اعتبار یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان و احداث دو هزار و ۴۰۰ مترمربع فضای آزمایشگاهی جدید در دست اقدام قرار گرفته که برای اتمام این پروژه ها به پنج میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

شیردل ادامه داد: متاسفانه طی سالیان گذشته نبود خوابگاه باعث شده بود تعدادی از دانشجویان ما به دلیل مشکلات مالی و عدم توانایی تهیه منزل مسکونی از حضور در دانشگاه انصراف دهند که با ساخت و بهره برداری خوابگاه مذکور ظرفیت پذیرش ۲۵۰ دانشجو را خواهیم داشت و امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات زمینه اتمام هر چه زودتر این پروژه ها فراهم شود.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: با توجه به اینکه بسیاری از اختراعات دانشجویان مراکز آموزش فنی و حرفه استان کردستان به ثبت رسیده امیدواریم سرمایه گذاران زمینه تجاری سازی این اختراعات را فراهم کنند و شرکت های بزرگ به خصوص در حوزه خودروسازی از توانمندی های نیروهای آموزش دیده و صاحب اختراع بهره ببرند.

گفتنی است در پایان این نشست خبری خبرنگاران حاضر به همراه سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان و تعدادی از معاونان و اساتید دانشکده یزدان پناه سنندج از کارگاه ها و آزمایشگاه های این مرکز بازدید کردند.