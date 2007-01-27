مدیر کل پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد: ایجاد کنسرسیوم خرید منابع اطلاعاتی دانشگاه ها / دسترسی بدون مشکل دانشگاه ها به منابع اینترنتی در سال 86

دکتر "سید امید فاطمی" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید منابع الکترونیکی و بحث پایگاه های اطلاعاتی به ویژه اینترنتی با تشکیل شورای سیاستگذاری تأمین منابع علمی از تیرماه سال جاری در معاونت پژوهشی وزارت علوم آغاز شده است. همچنین با تشکیل جلساتی در این شورا ساماندهی خرید منابع اطلاع رسانی برای دانشگاه ها انجام می شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته گزارشاتی مبنی بر وجود مشکل در منابع اطلاعاتی توسط دانشگاه ها به وزارت علوم ارائه می شد به طوریکه در برخی موارد دانشگاه ها با قطعی برخی سایت های مهم مانند "الزویر" که برای فعالیت های پژوهشی دانشجویان و اساتید کاربرد داشت، مواجه بودند.

مدیر کل پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم گفت: همچنین در بحث قراردادها، انتخاب منابع و پرداخت ها نیز مشکلاتی وجود داشت که این موضوع نیز در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر معاونت پژوهشی وزارت علوم برای سال 2007 اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و پیش بینی می کند در این سال دانشگاه ها در زمینه منابع اطلاعاتی به ویژه منابع اینترنتی مشکلی نداشته باشند. در این راستا حساب متمرکزی در نظر گرفته شده است که پرداخت ها از این طریق انجام می شوند.

فاطمی گفت: وزارت علوم برای عقد قرارداد با منابعی که با بیش از 6 درخواست از سوی دانشگاه ها مواجه باشند، اقدامات لازم را انجام می دهد. با توجه به اینکه بیش از 50 درصد نیاز دانشگاه ها با منبع "الزویر" تأمین می شود، معاونت پژوهشی وزارت علوم اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده است و تا ماه آینده نیز امور مربوط به 14 منبع دیگر که مورد نیاز دانشگاه ها هستند به اتمام می رسد.

وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته به جز 2 منبع سایر منابع از طریق خود دانشگاه ها انجام می شد اما اکنون وزارت علوم با ایجاد کنسرسیوم این کار را برای دانشگاه ها انجام می دهد.