به گزارش خبرگزاری مهر، روز پایانی مسابقات وزنه برداری معلولان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با عنوان قهرمانی سیامند رحمان و نایب قهرمانی منصور پور میرزایی در دسته سنگین وزن همراه بود.

در این بخش از مسابقات و در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم، سیامند رحمان با مهار وزنه ۲۸۰ کیلویی، به مدال طلا دست یافت. همچنین منصور پورمیرزایی نیز با ثبت رکورد ۲۴۵ کیلوگرم و کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود در این مسابقات پایان داد.

نمایندگان کشورمان مجموعا به ۱۰ مدال (۲طلا، ۵ نقره و ۲ برنز) در رده ی بزرگسالان و یک طلای جوانان در بخش آسیا واقیانوسیه دست یافتند.

در بخش آزاد نیز همین تعداد مدال به نمایندگان ایران اهدا شد و مجموعا در دو بخش آزاد و آسیا - اقیانوسیه، ۲۰ مدال حاصل تلاش کاروان وزنه برداری کشورمان از رقابت های ژاپن بود.