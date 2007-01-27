به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز همایش آئینهای عاشورایی ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه میزگرد تخصصی با موضوع معاصرسازی مفاهیم عاشورایی در تئاتر با حضور صاحبنظران و علاقمندان در تالار کوچک تئاتر شهر برگزار میشود. نمایش "به زیر تیغ شب" هم به کارگردانی مشترک محسن سلیمانی و رسول تقوی و نویسندگی فرهاد ارشاد ساعت 15 به مدت 45 دقیقه در تالار نو روی صحنه میرود.
اجرای آئینهای نمایشی ویژه محرم از سراسر کشور در فضای باز تئاتر شهر از ساعت 16 آغاز میشود و در همین ساعت تالار سایه به مدت 60 دقیقه میزبان نمایش "اگر باران ببارد" به نویسندگی حسین امرایی و کارگردانی مهدی صباغی خواهد بود. یک ساعت بعد، یعنی ساعت 17 یکشنبه، در تالار قشقایی نمایش "ضریح نام" به نویسندگی و کارگردانی سیروس کهورینژاد به مدت 60 دقیقه روی صحنه میرود.
نمایش "عمو هاشم" به نویسندگی داود فتحعلیبیگی و کارگردانی مریم معترف نیز از ساعت 18 به مدت یک ساعت در تالار چهارسو روی صحنه است و نمایش "دوطفلان مسلم" به کارگردانی مشترک شهربانو کنگی و سیاوش اکبریصفت به مدت 80 دقیقه در تالار هنر اجرا میشود. "غروب روز نهم" هم به نویسندگی غلامرضا حسینپور برخوردار و کارگردانی محسن سراجی از ساعت 18:30 به مدت 65 دقیقه در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه میرود.
کارگاه نمایش هم که در سومین همایش سراسری آئینهای عاشورایی هر شب از ساعت 18:30 میزبان یک نمایش خواهد بود، در شب اول اجرا ندارد. تمام نمایشهای روز اول همایش هم از تهران هستند.
سومین همایش سراسری آئینهای عاشورایی از روز یکشنبه هشتم بهمنماه با اجرای شش نمایش صحنهای و برگزاری یک میزگرد تخصصی در مجموعه تئاتر شهر آغاز میشود.
کد مطلب 440144
نظر شما