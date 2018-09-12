ثبت نام دومین آزمون تعیین سطح زبان آلمانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش، با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده با دانشگاه FHM آلمان و مرکز تلک، مقرر شده است برای دومین بار در جمهوری اسلامی ایران آزمون زبان آلمانی مرکز تلک (TELC) که یک آزمون تعیین سطح به زبان آلمانی بوده و در کشور آلمان، سراسر اروپا و جهان برگزار می شود، توسط مراکز مجاز در سطح A۲ برگزار شود.

این آزمون در مراکز پردیس دانشگاه شهید بهشتی، سازمان مدیریت صنعتی و موسسه فرهنگی و هنری ایرسافام برگزار می شود.

مدرک و گواهی حاوی نتیجه آزمون، توسط مرکز تلک و دانشگاه FHM در آلمان صادر خواهد شد.

مدرک آزمون تلک (TELC) معادل مدرک آزمون گوته و مورد تایید سفارت آلمان در ایران است.

این گواهی به عنوان دانش پایه برای اخذ پذیرش و ادامه تحصیل و کار در دانشگاه های آلمانی زبان اروپا به خصوص برای دوره های پیش آمادگی PSP برای گروه های هدف به شرحی که اعلام شده، کاربرد دارد و مورد قبول همه شرکت ها و مراکز دولتی جهت پذیرش کار و مهاجرت است.

دوره PSP یک دوره پیش آمادگی شامل ۶۵ درصد زبان آلمانی تخصصی و ۳۵ درصد موضوعات فرهنگی و تخصصی ادغام در محیط کاری و فرهنگی آلمان برای پنج گروه هدف است.

۱. دیپلمه هایی که قصد معادل سازی مدرک دیپلم ایرانی خود به دیپلم آلمانی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در همه دانشگاه های آلمانی را دارند، که خود به سه دسته تقسیم می شوند: «دیپلمه هایی که می خواهند در رشته های مهندسی ادامه تحصیل بدهند (PSP technic)»، «دیپلمه هایی که می خواهند در رشته های علوم انسانی ادامه تحصیل بدهند (PSP business)» و «دیپلمه هایی که قصد ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی را دارند ( PSP medicine)».

۲. افرادی که با مدرک کارشناسی می خواهند وارد دوره کارشناسی ارشد بشوند (در رشته دلخواه).

۳. افرادی که با مدرک کارشناسی ارشد می خواهند وارد دوره دکتری به زبان آلمانی بشوند.

۴. پزشکان و یا افرادی که با مدرک دکتری قصد ادامه تحصیل و اخذ تخصص و یا یافتن کار در بیمارستان و غیره دارند. برای این گروه علاوه بر دوره PSP، دانش علوم پزشکی آنان نیاز به تایید دارد.

۵. کلیه صاحبان مشاغل و افراد دارای مهارت، فارغ از این که در چه رشته ای تحصیل کرده اند، علاوه بر آموزش زبان و فرهنگ آلمانی می توانند نحوه تهیه رزومه و مصاحبه و یافتن شغل در بازار آلمان را آموزش ببینند (PSP Professional).

همه گروه های مذکور برای اخذ ویزا و ورود به دوره های PSP در دانشگاه FHM، نیاز به مدرک سطح A۲ زبان آلمانی از مرکز تلک دارند.

ساختار و مواد آزمون تلک (TELC) شامل چهار بخش: بخش Listening (شنیداری، پاسخ بصورت نوشتاری)، بخش Reading (پاسخ بصورت نوشتاری)، بخش Writing (پاسخ بصورت نوشتاری)، بخش Speaking (گفتاری) – (ارزیابی توسط اساتید دارای گواهینامه آزمونگری از مرکز تلک و دانشگاه FHM آلمان و مورد تایید سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد) است.

آزمون تلک بصورت کاغذی (Paper) است و پاسخ همه سوالات به غیر از بخش Speaking (گفتاری) توسط داوطلب در دفترچه آزمون درج می شود.

با توجه به بخشنامه های شماره ۱۵۲۴۴/۹۷ مورخ ۲۵ فروردین ۹۷ و ۹۷۲۱۴/۹۷ مورخ ۲۸ خرداد ۹۷ و در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶ مرداد ۹۷ هیات وزیران، نرخ ثبت نام در آزمون بین المللی زبان آلمانی مرکز تلک (TELC) بصورت علی الحساب به مبلغ ۱۸ میلیون ریال (یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) معادل ۱۸۹ یورو است.

چنانچه نرخ ارز توسط بانک مرکزی تغییر یابد و منجر به افزایش یا کاهش مبلغ ثبت نامی شود، مراتب توسط سازمان سنجش بررسی خواهد شد و با ابلاغ به مراکز، مابه التفاوت وجه ثبت نامی توسط مؤسسات مجری، از داوطلبان اخذ می شود و یا به آنان عودت داده می شود.

سازمان سنجش آموزش کشور تنها مرجع صادر کننده مجوز فعالیت، جهت برگزاری آزمون های بین المللی در ایران است و فعالیت مراکزی که از این سازمان مجوز اخذ نکرده اند، فاقد اعتبار و غیر قانونی است.

مراکز دارای مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی مرکز تلک (TELC):

پردیس دانشگاه شهید بهشتی: پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت): www.sbu.ac.ir/pardis/pardis۲ . نشانی محل برگزاری آزمون: تهران، اتوبان شهید چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل اله، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکز فناوری اطلاعات، سایت مرکزی.

سازمان مدیریت صنعتی: پایگاه اطلاع رسانی(وب سایت): www.imi.ir. نشانی محل برگزاری آزمون: تهران، خیابان ولی عصر (ع)، نبش خیابان جام جم.

موسسه فرهنگی و هنری ایرسافام: پایگاه اطلاع رسانی(وب سایت): https://CDC.irsafam.com. نشانی محل برگزاری آزمون: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۷ شرقی، پلاک ۴.

ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور آغاز شده است و در روز دوشنبه ۲۶ شهریور پایان می‌پذیرد. ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی مراکز دارای مجوز انجام خواهد شد.

آزمون‌ مرحله اول شامل آزمون کتبی بخش های Listening، Reading و Writing در روز سه‌شنبه ۳ مهر ۹۷ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی و آزمون مرحله دوم شامل آزمون Speaking (گفتاری) در روز چهارشنبه ۴ مهر ۹۷ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی برگزار می شود.

ساعت و زمان شروع آزمون از طریق پایگاه خبری و اطلاع رسانی مراکز مجری به اطلاع داوطلبان می رسد.