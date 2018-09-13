ناصر آویژه کارگردان نمایش «شاپرک ها در خیابان» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش اجرای خود را از ۱۱ شهریور آغاز کرد و ۱۸ شهریور به دلیل آغاز ماه محرم و صفر دور اول اجراها به پایان رسید. دور دوم اجراهای نمایش قرار است از ۸ مهر آغاز شود که تا ۴ آبان ادامه پیدا می کند.

وی درباره ویژگی های نمایش بیان کرد: «شاپرک ها در خیابان» قصه ای درباره بچه های کار دارد اما خود بچه های کار در نمایش بازی نمی کنند. این اثر درباره رویاهای بچه های کار است که فکر کردن به آنها باعث می شود سختی های زندگی کمتر به این بچه ها فشار بیاورد. برای نگارش این نمایشنامه یک کار پژوهشی انجام دادیم و خود من چند جلسه در محل «خانه خورشید» با این بچه ها نشست داشتم و با کودکان مختلف کار گپ و گفت هایی داشتیم و با هم نقاشی کشیدیم.

آویژه یادآور شد: برخی از کودکان حتی فرق بین رویا یا آرزو را نمی دانستند و من برای شان مفهوم این ۲ را توضیح می دادم. وقتی از آنها می خواستم که نقاشی بکشند بیشترشان یک خانه را ترسیم می کردند و داشتن سرپناه از خواسته های همه آنها بود. این بچه ها آرزوهای بسیار ساده ای دارند که یکی از غم انگیزترین آرزوهایی که شنیدم و در واقع یک خواسته بسیار ناچیز بود تا یک آرزو، یکی از بچه ها آرزو داشت که یک روز سر کار نرود.

این کارگردان و بازیگر تئاتر و تلویزیون درباره دیگر ویژگی های نمایش بیان کرد: قصه هر کدام از این بچه ها به صورت زنجیره وار در نمایش بیان می شود که نقطه اتصال هر کدام نیز رویا است. طی پژوهش هایی که انجام دادیم بین ۵ تا ۱۰ درصد این کودکان تحت پوشش یک باند مافیایی قرار دارند که هویتش معلوم نیست و در این نمایش نیز ما آقا کرامتی داریم که برخی بچه ها برایش کار می کنند اما در نمایش دیده نمی شود. بیشتر این بچه ها خانواده دارند اما خانواده هایی نامناسب که یا مادر معتاد است و پدر در زندان و یا والدین از همه جدا شده اند. برخی نیز از مهاجران کشورهای دیگر یا شهرهای حاشیه ای کشور خودمان هستند که در تهران کار می کنند.

وی درباره دعوت از بچه های کار برای دیدن نمایش نیز توضیح داد: با انجمن های خیریه ای صحبت کرده ایم و قرار بر این شده است که در دور دوم اجراها این انجمن ها با خرید بلیت نمایش از کودکان کار دعوت کنند تا به دیدن «شاپرک ها در خیابان» بنشینند. بازیگران این نمایش بین ۷ تا ۱۷ سال هستند و چند بازیگر بزرگسال نیز آنها را همراهی می کنند.

آویزه در پایان صحبت هایش گفت: از وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، هنرمندان و حتی رییس جمهور دعوت می کنم که همراه با خانواده هایشان به دیدن این نمایش بنشینند چون این اثر آسیب های اجتماعی را بررسی می کند و باید دیده شود.

ناصر آویژه، رها آویژه، ایلیا زمانی نژاد، آروین بذرافشان، اصغر فریدی ماسوله، امین نیک پنجه، محمد حسن درباغی فرد، مهبد فیضی، سامان میرحسینی، سیروان امینی، عرفانه سرای سرور، ماهک فتاح پور، روجا نجف زاده و آساره هداوند بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ۸ مهر اجرای مجدد خود را در تالار هنر آغاز می کند.