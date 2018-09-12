به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان دشتی اظهار داشت: در حال حاضر سه پروژه مهم ورزشی از جمله استادیوم شماره دو خورموج، خوابگاه ورزشکاران و جایگاه ویژه استادیوم تختی در دست اجرا است که این پروژه‌ها از مطالبات به حق ورزشکاران بوده است.

وی افزود: علی‌رغم همه مشکلات و کمبودها منابع مالی ولی تاکنون بالغ بر ۳۸ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه‌ها مصوب شده است.

نادری از عنایت دولت تدبیر و امید و استاندار بوشهر به پروژه های عمرانی شهرستان تقدیر کرد و ادامه داد: درچند سال اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه ورزش در سطح شهرستان شاهد هستیم به طوری سرانه ورزش در دشتی افزایش یافته است.

وی برضرورت تسریع در روند اجرایی استادیوم شماره دو خورموج تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد تا حلاوت آنها کام مردم را شیرین کند.