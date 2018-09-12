به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مردانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماه محرم فرصتی مناسب برای تبیین فرهنگ عاشورایی است و هشت سال دفاع مقدس برای ما مظهر شجاعت، شهامت، ایثار و فداکاری است و این موضوع دستمایه خلق آثار هنری بسیاری شده است.

وی گفت: خلق آثار با موضوع دفاع مقدس نوعی مبارزه و تأکید بر ارزش‌ها است و پرداختن به دفاع مقدس با شیوه‌های هنری متنوع و خلاقانه در تعالی فرهنگی جامعه تأثیر بسزایی دارد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر افزود: حجم گسترده‌ای از آثار هنری مانند داستان، عکس، مستند و... خلق شده‌اند توسط کسانی بوده‌اند که از جنگ و در جبهه‌ها آمدند و امروز گنجینه‌های ارزشمندی هستند که می‌توان از آن برای خلق آثار جدید بهره گرفت.

مردانی با بیان اینکه با گسترش فناوری‌های نوین خلق آثار آسان‌تر و مردمی‌تر شده است، ادامه داد: بسیج هنرمندان با رویکرد حمایت از آثار هنری انقلابی و ارزش‌گرایانه که به صورت حرفه‌ای یا آماتوری خلق می‌شوند در تمامی جشنواره‌ها و مسابقات هنری خود بخشی را برای آثار آماتوری و مردمی در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت دفاع مقدس و عاشورا امسال «سربازان کوچک امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی» با موضوع برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس و حضور کودکان و نونهالان و شیرخوارگان حسینی در آئین‌های سوگواری سید و سالار شهیدان و برنامه هفته دفاع مقدس در استان بوشهر توسط سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر برگزار می‌شود.

مردانی یادآور شد: مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس «سربازان کوچک امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی» تا پایان مهرماه است و تمامی آثار ارسالی باید از ۲۰ شهریور الی ۷ مهرماه سال جاری ثبت شده باشد و آثار برگزیده مورد تقدیر قرار می گیرند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر افزود: رایانامه Bubao.Photo@Gmail.com و شناسه @Sarbazan.Koochak و شماره ۰۹۳۹۳۰۷۴۵۰۲ در پیام‌رسان سروش آماده دریافت آثار است.

وی یادآور شد: اخبار و آثار دریافت شده به همراه مشخصات هنرمند عکاس در صفحه اینستاگرام جشنواره با شناسه @Sarbazan.Koochak و کانال @Sarbazan.Koochak۱ در پیام‌رسان سروش به اشتراک گذاشته می‌شود.