آرامش روانی خانواده ها کاهش یافته است/نیاز به تغییر سبک زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازنی در نخستین جلسه شورای اداری تهران که در شهرداری منطقه ۴ برگزار شد، گفت: تهران از جمله کلان شهرهایی است که شورای اداری در آن تشکیل نمی شود یا لا اقل منظم تشکیل نمی شود و با تشکر از شهردار منطقه ۴ امیدواریم این جلسات به صورت منظم برگزار شود.

مازنی با اشاره به روز سینما و تبریک این روز گفت: ما در حوزه اقتصاد فرهنگی یکی از مباحث جدی که داریم بحث صنعت سینماست. پیشنهاد ما این است به وزیر فرهنگ از طریق هیات وزیران موضوع تبدیل سینما به صنعت و به تبع آن استفاده از صنعت برای سینما را پیگیری کند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این اتفاق در زمان ریاست آقای نجفی بر میراث فرهنگی افتاد که شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه بودیم.

وی با بیان اینکه در سبد کالای خانواده کالاهای فرهنگی یا دیده نمی شود یا کم دیده می شود گفت: امروز با تغییر سبک زندگی وضعیت معیشت مردم بهتر شده است اما متاسفانه آرامشی را که پیش از این داشتیم نداریم.

مازنی ادامه داد: سن ازدواج بالا رفته، شاهد افزایش طلاق هستیم و از سوی دیگر آسیب های اجتماعی افزایش یافته است. همه این ها به دلیل احساس روانی فقر است نه خود فقر.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه افزود: امروز هر شوکی که به جامعه یا اقتصاد وارد می شود در امید و سبک زندگی مردم تاثیر می گذارد. ورود کالاهای فرهنگی به سبد خانوار باعث امنیت روانی آنها خواهد شد.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: شهر تهران از نظر ظرفیت ها و فضاهای فرهنگی جزو شهرهای غنی نیست در این میان منطقه ۴ هم از میانگین شهر تهران فقیرتر است. ما نیاز به تامین فضای فرهنگی و هنری برای ساکنان این منطقه داریم و امیدوارم این موضوع به طور جد پیگیری شود.