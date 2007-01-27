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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۴۲

استاندارد جهانی میزان موفقیت درمان های ناباروری 30 درصد است

استاندارد جهانی میزان موفقیت درمان های ناباروری 30 درصد است

استاندارد جهانی در میزان موفقیت درمان های ناباروری 30 درصد است و تمام تلاش مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه درمان های ناباروری معطوف به افزایش میزان موفقیت در درمان می شود تا با توجه به مشکلاتی که برای بیمار و تیم درمانی وجود دارد، میزان موفقیت افزایش یابد.

دکتر عباس افلاطونیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : باید علت اصلی عدم موفقیت در درمان های ناباروری را به طور همه جانبه بررسی کرد. بسیاری از مواقع تا 80 درصد تشکیل جنین موفقیت آمیز است اما تنها 30 درصد این جنین زنده می مانند و به دنیا می آیند. در واقع باید کیفیت جنین بهتر شود و جنین شناسان با تحقیقات بیشتر در این بخش بتوانند میزان ماندگاری جنین را افزایش دهند.

وی با اشاره به همکاری های مرکز تحقیقاتی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی یزد با مرکز تحقیقاتی دانشگاه شفیلد انگلستان در زمینه ناباروری گفت: شناسایی گیرنده های خاصی در قسمت های مختلف اندام تناسلی در میزان باروری موثر هستند به عنوان یک طرح تحقیقاتی در حال انجام است که با انجام این طرح می توان به تکنیک ها و روش های جدیدی در درمان ناباروری دست یافت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت : در شهر یزد دو مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و مرکز خصوصی بیمارستان مادر مسئولیت فعالیت های بخش های درمانی ناباروری را بر عهده دارند که به طور متوسط سالانه یک هزار و 500 بیمار به این سیکل درمانی مراجعه می کنند.

کد مطلب 440155

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