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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر:

۹۰۰ مبلغ دینی معارف حسینی را در استان بوشهر تبیین می‌کنند

۹۰۰ مبلغ دینی معارف حسینی را در استان بوشهر تبیین می‌کنند

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از اعزام ۹۰۰ مبلغ دینی به منظور ترویج آموزه‌های مکتب عاشورایی به نقاط مختلف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور تبیین معارف و سبک زندگی حسینی و ترویج آموزه‌های مکتب عاشورایی و به مناسبت ماه محرم ۹۰۰ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۵۰ مبلغ بومی و ۲۵۰ روحانی اعزامی از قم هستند، تصریح کرد: نشر ارزش های حسینی، بصیرت بخشی به آحاد مختلف جامعه، اقامه نماز جماعت، سخنرانی در آیین‌های عزاداری اباعبدالله(ع) و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی از عمده فعالیت‌های روحانیون اعزامی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی اضافه کرد: انقلاب اسلامی از نهضت عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین الگو گرفته است و ماه محرم فرصت مناسبی برای انتقال ارزش های عاشورا و انقلاب اسلامی به نسل جوان است که روحانیون نقش مهمی در تحقق این مهم ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: تبیین فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، تشریح ولایتمداری، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، بصیرت افزایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازخوانی قیام امام حسین (ع)، کاهش آسیب‌های عزاداری و پیوند عمیق انقلاب اسلامی با نهضت عاشورا محور های مهم فعالیت مبلغین در ایام محرم خواهند بود.

کد مطلب 4401550

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