به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور تبیین معارف و سبک زندگی حسینی و ترویج آموزه‌های مکتب عاشورایی و به مناسبت ماه محرم ۹۰۰ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۵۰ مبلغ بومی و ۲۵۰ روحانی اعزامی از قم هستند، تصریح کرد: نشر ارزش های حسینی، بصیرت بخشی به آحاد مختلف جامعه، اقامه نماز جماعت، سخنرانی در آیین‌های عزاداری اباعبدالله(ع) و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی از عمده فعالیت‌های روحانیون اعزامی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی اضافه کرد: انقلاب اسلامی از نهضت عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین الگو گرفته است و ماه محرم فرصت مناسبی برای انتقال ارزش های عاشورا و انقلاب اسلامی به نسل جوان است که روحانیون نقش مهمی در تحقق این مهم ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام سروستانی افزود: تبیین فریضتین امر به معروف و نهی از منکر، تشریح ولایتمداری، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، بصیرت افزایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازخوانی قیام امام حسین (ع)، کاهش آسیب‌های عزاداری و پیوند عمیق انقلاب اسلامی با نهضت عاشورا محور های مهم فعالیت مبلغین در ایام محرم خواهند بود.