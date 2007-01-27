توریسم درمانی ؛ قابلیت های بی نظیر ایران

به گزارش خبرنگار مهر ، در حالی که عنوان می شود ظرفیت پذیرش سالانه 50 هزار خارجی برای تورسیم درمانی در کشور وجود دارد ، نماینده تام ‌الاختیار وزیر بهداشت در گردشگری سلامت ، از برنامه ‌ریزی های صورت گرفته جهت صدور کالا ، دارو و تجهیزات به سایر کشورها خبر می دهد.

محمد جهانگیری با بیان اینکه بخش گردشگری سلامت از سال 1990 به فراخور نیاز دنیا رونق بیشتری یافته است ، می افزاید: سهل ‌الوصول شدن مسافرت ها و هزینه بالای درمانی در کشور‌های غربی باعث شده تا بیماران برای گرفتن خدمت با هزینه کمتر به سایر کشورها عزیمت کنند.

جهانی شدن آزاد سازی تجارت از سویی و بحران های مالی از سوی دیگر ، عاملی است که دولت ها به فکر کسب منابع جدید باشند و گردشگری و توریسم از جمله این منابع به شمار می رود و پایین بودن هزینه‌ های درمانی تمام شده و بهبود تجهیزات پزشکی ، به صنعت توریسم رونق بیشتری داده است. در گذشته به علت عدم وجود تخصص ‌های لازم غالب مسافرت ها از کشورهای آسیایی به غربی بوده است ، حال آن که هم اکنون یک میلیون توریسم برای دریافت خدمات پزشکی به آسیا سفر می کنند.

نماینده تام ‌الاختیار وزیر بهداشت در توریسم درمانی ، با اشاره به اینکه برنامه چهارم توسعه به مقوله توریسم درمانی اذعان دارد ، می گوید: با هدف بهینه‌ سازی و با توجه به مذاکرات صورت گرفته ، تدابیری اتخاذ شده تا ضمن سرآمدی علمی و حفظ عزت و اقتدار ملی به مقوله توریسم درمانی نیز پرداخته شود.

ایران هم اکنون در برخی علوم نظیر سلولهای بنیادی و ترمیم ضایعات نخاعی جزو برترین های دنیا ست. این در حالی است که در مباحثی نظیر ناباروری و مباحث تهاجمی رادیولوژی ، پیوند کلیه و کبد ، قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته جهان است. البته ؛ با توجه به رقابت ‌های تجاری موجود در دنیا ، بحث درآمدزایی باید به همراه اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد.

دکتر کامران باقری لنکرانی ، وزیر بهداشت در مورد توریسم درمانی چنین اظهار نظر می کند: نباید انتظار داشت که توریسم درمانی را بخش دولتی انجام دهد اما در بخش غیر دولتی نیز فقط موسساتی اجازه کار دارند که از کیفیت مناسبی برخوردار باشند چون در غیر این صورت انعکاس نامناسبی در سایر کشورها خواهد داشت بنابراین هیچ کس حق ندارد به خاطر مقدار کمی دلار ، شهرت کشور را دچار خدشه کند.

نماینده تام ‌الاختیار وزیر بهداشت در توریسم درمانی با بیان اینکه مراکز درمانی که از وزارت بهداشت پروانه و مجوز لازم را اخذ کرده باشد و با تعرفه‌ های اعلام شده از قبل مجاز به درمان بیماری خارجی خواهد بود ، می گوید: این مراکز از طریق سایت معرفی می‌ شوند.

محمد شریف ملک زاده ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با انتقاد به این موضوع که بهترین آبهای معدنی کشور با موثرترین آثار درمانی به حال خود رها شده اند و کوچک ترین اطلاعی از ترکیبات و خواص درمانی آبهای معدنی در دست نیست ، می گوید: در زمینه استفاده و ساماندهی آبهای معدنی کشور ، شرکت توسعه گردشگری با اساتید وزارت بهداشت همکاری گسترده ای را آغاز کرده است.

ملک زاده به خواص روانی ، جسمی ، روحی ، اجتماعی و معنوی استفادهاز آبهای گرم برای استفاده گردشگران اشاره و خاطر نشان کرد: تا کنون آماردقیقی از ورودی توریسم به داخل کشور جهت دریافت مداوا وجود ندارد و همچنین درمان ناقص و بدون اعمال هرکنترلی بر روی بیماران خارجی نوعی ضد تبلیغ برای ایران محسوب می شود واین درحالیست که ما می توانیم با استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه درمانی توان ناشناخته را شناسایی در جهت ارتقای سلامت استفاده کنیم.

نماینده تام ‌الاختیار وزیر بهداشت در توریسم درمانی با تاکید بر اینکه صرفا مراکزی معرفی می ‌شوند که صلاحیت علمی آنان برای ما احراز شده باشد ، می افزاید: ما ایران را یک شهر فرضی سلامت می ‌پنداریم که بیماران خارجی می‌ توانند از خدمات درمانی آن بهره ‌مند شوند.

جهانگیری با اشاره به این که تعرفه توریسم درمانی تعرفه ‌ای آزاد است ، می گوید: تعرفه واقعی همان ارزش خدمات تمام شده است که می ‌تواند برای مراکز مختلف متفاوت باشد لذا هر مرکزی باید تعرفه خود را اعلام تا جهت معرفی و اطلاع‌ رسانی بر روی سایت قرار گیرد و بیمار خارجی به فراخوار نیاز مرکزی را برای مراجعه انتخاب کند.

بیمار برای دریافت خدمات درمانی نظیر اعمال جراحی با هزینه کمتر به کشوری مسافرت می‌ کند در بسیاری از مواقع فرد با هدف گردشگری به کشوری دیگر عزیمت می ‌کند و با پتانسیل‌ های درمانی آن آشنا می ‌شود و جهت درمان مراجعه می ‌کنند. با توجه به پتانسیل منابع طبیعی نظیر آبهای معدنی با آثار درمانی ، تا کنون از این منابع استفاده علمی نشده است این در حالی است که ایران با ویژگی آب و هوایی از پتانسیل بالایی برخوردار است و حتی می ‌توان از اثرات درمانی نور آفتاب نیز استفاده کرد.

نماینده تام ‌الاختیار وزیر بهداشت در توریسم درمانی با تاکید بر اینکه پرداختن به بحث توریسم درمانی بهانه ‌ای برای ارتقاء سطح خدمات خواهد شد ، می گوید: قرار نیست با پرداختن به مقوله توریسم درمانی از توجه به بیماران خود باز بمانیم.

نتایج آمارها حاکی از آن است که چنانچه توریسم درمانی 5/7 تا 8 درصد رشد داشته باشد ، ارتقای کیفیت از رشد 20 درصدی برخوردار خواهد شد. هم اکنون سالانه 30 هزار بیمار خارجی عمدتا از کشورهای منطقه و بعضا از آمریکا و اروپا برای دریافت خدمات درمانی به ایران عزیمت می ‌کنند که باید از همه پتانسیل‌ های موجود در کشور استفاده شود.