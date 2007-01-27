85 هزار نفر روز نیروی جوان در طرح هجرت سازندگی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ حسین یوسفی به ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، گفت: نیروهای جوان بسیجی در عرصه های مختلف منابع طبیعی ، آبخیزداری ، بهسازی و نوسازی مدارس ، اعزام اکیپ های پزشکی به روستاها و مناطق محروم و توزیع داروهای اهدایی فعالیت های گسترده ای انجام دادند.

رئیس بسیج سازندگی استان زنجان برگزاری اردوهای هجرت بسیج سازندگی را علاوه بر داشتن تاثیرات مثبت و به جای گذاری اثرات فرهنگی، اجتماعی، خدمات رسانی ، فرصتی منحصر به فرد برای آشنایی جوانان با فرهنگ کار و حضور در فضای جدی سازندگی است.

یوسفی ؛ بهسازی ، زیباسازی و بازسازی و مرمت 237 مدرسه استان زنجان ، آموزش سواد به افراد بی سواد و کم سواد استان و اجرای پروژه های آبخیزداری ، کانال کشی ، لایروبی انهار را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی استان زنجان در طرح هجرت عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای جوان بسیج سازندگی استان زنجان در سال جاری در قالب اردوهای هجرت به منظور حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از شکار و صید غیر قانونی فعالیت های موثری انجام دادند.

یوسفی با اشاره به حضور فعال نیروهای بسیجی در جمع آوری کمک های مردمی استان زنجان خاطرنشان کرد: جوانان بسیجی استان با هکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری های خوبی در زمینه برگزاری جشن عاطفه ها، شور نیکوکاری، توزیع کالاهای یارانه ای انجام دادند.