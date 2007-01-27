  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

در استان زنجان ؛

85 هزار نفر روز نیروی جوان در طرح هجرت سازندگی شرکت کردند

رئیس بسیج سازندگی استان زنجان گفت: در 6 ماهه اخیر ، بیش از 85 هزار نفر روز از نیروهای جوان بسیجی در قالب اردوهای هجرت بسیج سازندگی حضور فعال داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ حسین یوسفی به ستاد اطلاع رسانی اردوهای هجرت بسیج سازندگی ، گفت: نیروهای جوان بسیجی در عرصه های مختلف منابع طبیعی ، آبخیزداری ، بهسازی و نوسازی مدارس ، اعزام اکیپ های پزشکی به روستاها و مناطق محروم و توزیع داروهای اهدایی فعالیت های گسترده ای انجام دادند.

رئیس بسیج سازندگی استان زنجان برگزاری اردوهای هجرت بسیج سازندگی را علاوه بر داشتن تاثیرات مثبت و به جای گذاری اثرات فرهنگی، اجتماعی، خدمات رسانی ، فرصتی منحصر به فرد برای آشنایی جوانان با فرهنگ کار و حضور در فضای جدی سازندگی است.

یوسفی ؛ بهسازی ، زیباسازی و بازسازی و مرمت 237 مدرسه استان زنجان ، آموزش سواد به افراد بی سواد و کم سواد استان و اجرای پروژه های آبخیزداری ، کانال کشی ، لایروبی انهار را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی استان زنجان در طرح هجرت عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای جوان بسیج سازندگی استان زنجان در سال جاری در قالب اردوهای هجرت به منظور حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از شکار و صید غیر قانونی فعالیت های موثری انجام دادند.

یوسفی با اشاره به حضور فعال نیروهای بسیجی در جمع آوری کمک های مردمی استان زنجان خاطرنشان کرد: جوانان بسیجی استان با هکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری های خوبی در زمینه برگزاری جشن عاطفه ها، شور نیکوکاری، توزیع کالاهای یارانه ای انجام دادند.

کد مطلب 440159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها