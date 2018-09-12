به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این حکم آمده است:«ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده‌تان و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج) ابقا می‌شوید.

امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره‌مندی از تجربه‌های مفید استادان، محققان و کارشناسان و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان و هم‌فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام‌های موثری بردارید.

انتظار می‌رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های موثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.»