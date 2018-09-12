پایان کار پینگ پنگ بازان قمی در تور تنیس روی میز بزرگسالان کشور

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی بزرگسالان کشور در اصفهان برگزار شد و ۴ پینگ پنگ باز قمی در این مسابقات به میدان رفتند که ۳ نفر از این ۴ نفر از گروه خود صعود کردند اما در مرحله حذفی نخست، از دور رقابت‌ها کنار رفتند.



وی افزود: پویا وفایی پینگ پنگ باز قمی در مرحله گروهی با ۲ برد مشابه ۳ بر صفر برابر آریا صادقی مراد از تهران و کیومرث اصفهانی از خراسان رضوی به عنوان نفر اول از گروه خود صعود کرد اما در دور حذفی و در جمع ۶۴ نفر برتر ، ۳ بر صفر مغلوب دانیال جهانشاهی از اصفهان و حذف شد.



رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: میلاد عباسی دیگر پینگ پنگ باز استان قم در دور مقدماتی ۳ بر صفر به دانیال کبیری از اروند خوزستان باخت و در دومین بازی ۳ بر صفر شایان پیری از هرمزگان را برد و به عنوان نفر دوم صعود کرد اما در مرحله اول حذفی ۳ بر یک مغلوب آرین خسرونژاد از گلستان شد و نتوانست راهی دور دوم حذفی شود.



عموییان بیان داشت: دیگر پنگ پنگ باز قمی صعود کننده از مرحله گروهی، معین منتظری بود که در دور مقدماتی ابتدا ۳ بر صفر به محمد بوجاریان از تهران باخت و در دومین بازی ۳ بر صفر پوریا عبدالوند از لرستان را برد و صعود کرد اما وی نیز در دور حذفی در همان گام اول ۳ بر صفر برابر سید محمد موسوی طاهر بازنده شد و صعود نکرد.



وی عنوان کرد: سید علی سجادیان چهارمین و آخرین نماینده تنیس روی میز قم بود که در دور گروهی در جدولی ۴ نفره حضور داشت و ۳ بر یک برابر وحید غفرانی از اصفهان و ۳ بر ۲ برابر اشکان ادهمی از خوزستان بازنده شد و ۳ بر صفر محمد نظری از لرستان را شکست داد اما از صعود به مرحله حذفی بازماند.