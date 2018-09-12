محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی بزرگسالان کشور در اصفهان برگزار شد و ۴ پینگ پنگ باز قمی در این مسابقات به میدان رفتند که ۳ نفر از این ۴ نفر از گروه خود صعود کردند اما در مرحله حذفی نخست، از دور رقابتها کنار رفتند.
وی افزود: پویا وفایی پینگ پنگ باز قمی در مرحله گروهی با ۲ برد مشابه ۳ بر صفر برابر آریا صادقی مراد از تهران و کیومرث اصفهانی از خراسان رضوی به عنوان نفر اول از گروه خود صعود کرد اما در دور حذفی و در جمع ۶۴ نفر برتر ، ۳ بر صفر مغلوب دانیال جهانشاهی از اصفهان و حذف شد.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: میلاد عباسی دیگر پینگ پنگ باز استان قم در دور مقدماتی ۳ بر صفر به دانیال کبیری از اروند خوزستان باخت و در دومین بازی ۳ بر صفر شایان پیری از هرمزگان را برد و به عنوان نفر دوم صعود کرد اما در مرحله اول حذفی ۳ بر یک مغلوب آرین خسرونژاد از گلستان شد و نتوانست راهی دور دوم حذفی شود.
عموییان بیان داشت: دیگر پنگ پنگ باز قمی صعود کننده از مرحله گروهی، معین منتظری بود که در دور مقدماتی ابتدا ۳ بر صفر به محمد بوجاریان از تهران باخت و در دومین بازی ۳ بر صفر پوریا عبدالوند از لرستان را برد و صعود کرد اما وی نیز در دور حذفی در همان گام اول ۳ بر صفر برابر سید محمد موسوی طاهر بازنده شد و صعود نکرد.
وی عنوان کرد: سید علی سجادیان چهارمین و آخرین نماینده تنیس روی میز قم بود که در دور گروهی در جدولی ۴ نفره حضور داشت و ۳ بر یک برابر وحید غفرانی از اصفهان و ۳ بر ۲ برابر اشکان ادهمی از خوزستان بازنده شد و ۳ بر صفر محمد نظری از لرستان را شکست داد اما از صعود به مرحله حذفی بازماند.
رئیس هیئت تنیس روی میز قم به مهر خبر داد؛
پایان کار پینگ پنگ بازان قمی در تور تنیس روی میز بزرگسالان کشور
قم - رئیس هیئت تنیس روی میز قم از پایان کار پینگ پنگ بازان قمی در تور تنیس روی میز بزرگسالان کشور خبر داد.
محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی بزرگسالان کشور در اصفهان برگزار شد و ۴ پینگ پنگ باز قمی در این مسابقات به میدان رفتند که ۳ نفر از این ۴ نفر از گروه خود صعود کردند اما در مرحله حذفی نخست، از دور رقابتها کنار رفتند.
نظر شما