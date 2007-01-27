سفرهای ارزان برای اقشار کم درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد شریف ملک زاده افزود: با توجه به بالا بودن هزینه سفر و عدم بهره مندی اقشار مختلف مردم از این نعمت الهی ، ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور با تشکیل کمیته ای تحت عنوان امور هماهنگی و تدوین سفرهای ارزان قیمت داخلی موضوع سفر را در جامعه عمومی نموده و در سبد مصرف خانوار قرار داده است.

وی تصریح کرد: اجرای سفرهای ارزان قیمت با هدف ایجاد و نهادینه کردن جریان توریسم پایدار ، بهره برداری از ظرفیت های گردشگری کشور ، مهیا نمودن سفر برای اقشار محروم و کم درآمد جامعه صورت گیرد.

ملکزاده با تاکید بر اینکه مهم ترین خروجی صنعت گردشگری به صورت تور و تورگردانی ظهور پیدا می کند اظهار داشت: ارزش افزده صنعت گردشگری در قالب تور تجلی و تبلور پیدا می کند.

بنابراین در آیین نامه سفرهای ارزان قیمت تورهای گردشگری و تدوین مدلی تحت عنون شبکه تورهای ارزان قیمت داخلی برنامه ریزی شده است.