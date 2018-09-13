به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برنامه ریزی مراسم شهید محمد جواهری که اخیرا در عملیات تفحص شناسایی و جزو ۱۳۵ شهیدی است که پیکر مطهرشان امروز در تهران تشییع می شود، صبح پنج شنبه در فرمانداری همدان برگزار شد.

شهید محمد جواهری متولد ۱۳۳۸ روستای انصارالامام از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان است که ۲۵ آذر ۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل در منطقه جنگی سومار به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

مادر گرانقدر شهید هنوز در قید حیات و منتظر بازگشت پیکر مطهر این شهید است.

پیکر مطهر شهید عصر امروز پنجشنبه وارد همدان و بلافاصله به مراسم زیارت عاشورای بسیجیان مسجد مهدیه منتقل خواهد شد.

مراسم وداع با شهید محمد جواهری امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه ثارالله سپاه برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر شهید بعد از نماز جمعه شهر همدان تا چهار راه شریعتی تشییع و برای خاکسپاری به گلزا شهدای روستای انصارالامام منتقل خواهد شد.

مراسم بزرگداشت این شهید گرانقدر نیز روز شنبه ۲۴ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد جامع روستای انصارالامام برگزار می شود.