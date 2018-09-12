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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

با صدور پیامی؛

کاظم جلالی درگذشت آیت‌الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت

کاظم جلالی درگذشت آیت‌الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طی پیامی درگذشت عالم ربانی آیت‌الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

إذا مات العالم ثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدّها شیء إلی یوم القیامة

انالله و اناالیه راجعون

فقدان جانسوز و گداز عالم وارسته آیت‌الله مرتضی اشرفی شاهرودی موجب تالم و تاثر خاطر فراوان گردید. این عالم ربانی که عمر بابرکت خویش را با بهره‌گیری از محضر رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مراجع و آیات عظام در نجف اشرف، صرف تحصیل علم و دین نمود و با تعلیم و تعلم شاگردان متعدد، خدمات فراوانی به جهان اسلام و عالم تشیع ارائه کردند، همواره و در همه حال در مسیر تقوی، ساده‌زیستی، حفظ بیت‌المال و طهارت نفس گام برداشتند و اینجانب به عنوان فرزند کوچکی از شاهوار بزرگ همواره به داشتن چنین پشتوانه معنوی ارزشمندی مفتخر بوده‌ام.

اینجانب در کمال تاسف درگذشت این عالم ربانی و مبارز راستین مسیر انقلاب اسلامی در عرصه علم و ایمان که مجاهدت‌های ایشان همواره در ذهن و دلمان به یادگار خواهد ماند را به رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه کشور به ویژه شهرستان شاهرود و بیت محترم ایشان و مردم فهیم، متدین و ولایتمدار شهرستان‌های شاهرود و میامی تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه ایزدمنان برای ایشان علو درجات و حشر با ائمه‌اطهار(ع) و برای بیت مکرمشان صبری عظیم و اجری جزیل مسئلت دارم.»

کد مطلب 4401715

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