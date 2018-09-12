به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

إذا مات العالم ثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدّها شیء إلی یوم القیامة

انالله و اناالیه راجعون

فقدان جانسوز و گداز عالم وارسته آیت‌الله مرتضی اشرفی شاهرودی موجب تالم و تاثر خاطر فراوان گردید. این عالم ربانی که عمر بابرکت خویش را با بهره‌گیری از محضر رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مراجع و آیات عظام در نجف اشرف، صرف تحصیل علم و دین نمود و با تعلیم و تعلم شاگردان متعدد، خدمات فراوانی به جهان اسلام و عالم تشیع ارائه کردند، همواره و در همه حال در مسیر تقوی، ساده‌زیستی، حفظ بیت‌المال و طهارت نفس گام برداشتند و اینجانب به عنوان فرزند کوچکی از شاهوار بزرگ همواره به داشتن چنین پشتوانه معنوی ارزشمندی مفتخر بوده‌ام.

اینجانب در کمال تاسف درگذشت این عالم ربانی و مبارز راستین مسیر انقلاب اسلامی در عرصه علم و ایمان که مجاهدت‌های ایشان همواره در ذهن و دلمان به یادگار خواهد ماند را به رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه کشور به ویژه شهرستان شاهرود و بیت محترم ایشان و مردم فهیم، متدین و ولایتمدار شهرستان‌های شاهرود و میامی تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه ایزدمنان برای ایشان علو درجات و حشر با ائمه‌اطهار(ع) و برای بیت مکرمشان صبری عظیم و اجری جزیل مسئلت دارم.»