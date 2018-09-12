دستگیری ۲ سارق و کشف ۴ فقره سرقت در رزن

سرهنگ محمد باقر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی، مزارع و باغات در بخش سردرود شهرستان رزن، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام کار اطلاعاتی و تحقیات گسترده، ۲ نفر از سارقان که اقدام به سرقت از مزارع و باغات و اماکن خصوصی در شهرستان رزن می کردند شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ سلگی ادامه داد: این سارقان در تحقیقات و بازجویی های تخصصی به ۴ فقره سرقت از مزارع و باغات و اماکن خصوصی اعتراف کردند که تحقیقات تکمیلی از آنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن باقدردانی از تعامل و همکاری مردم با پلیس از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در شهرستان، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.