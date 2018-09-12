امیرعبداللهیان با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، امروز (چهارشنبه ۲۱ شهریورماه) با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد.
اخبار تکمیلی از این دیدار متعاقبا اعلام می گردد.
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، امروز (چهارشنبه ۲۱ شهریورماه) با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، امروز (چهارشنبه ۲۱ شهریورماه) با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد.
اخبار تکمیلی از این دیدار متعاقبا اعلام می گردد.
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