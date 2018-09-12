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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

امروز؛

امیرعبداللهیان با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد

امیرعبداللهیان با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، امروز (چهارشنبه ۲۱ شهریورماه) با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، امروز (چهارشنبه ۲۱ شهریورماه) با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد.

اخبار تکمیلی از این دیدار متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4401722

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