امیرعبداللهیان با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل، امروز (چهارشنبه ۲۱ شهریورماه) با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفتگو کرد.

اخبار تکمیلی از این دیدار متعاقبا اعلام می گردد.