انهدام باند سارقان خودرو در همدان

سرهنگ رضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو های نیمه سنگین در شهرستان همدان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اگاهی قرار گرفت.

وی افزود: طی انجام تحقیقات میدانی پلیس، باند حرفه ای از سارقان خودروهای وانت (نیسان و پژو) در یکی از شهرستان های تابعه استان شناسایی شد.

سرهنگ زارعی بیان کرد: با انجام شگردهای خاص پلیسی یکی از سارقان که از حدود یک سال قبل تحت تعقیب این پلیس بود در یک عملیات از پیش تعیین شده شناسایی و حین انجام عملیات بانکی در توابع شهرستان رزن دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی به سرقت، سند نمره و اوراق کردن ۴ دستگاه خودرو وانت نیسان، سرقت ۳ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵، یک دستگاه سواری پژو پارس از شهر همدان و ۴ دستگاه انواع خودرو از شهرستان ساوه در مجموع به سرقت ۸ دستگاه خودرو با همدستی ۳ نفر دیگر اعتراف کرد.

سرهنگ زارعی عنوان کرد: هر ۳ نفر همدست متهم نیز با انجام اقدامات پلیسی و تعقیب و مراقیت در ۳ عملیات جداگانه دستگیر و در بازجویی ها و تحقیقات به جرم خود با همدستی ۲ نفر خریدار خودرو های مسروقه اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان گفت: خریداران خودرو ها نیز شناسایی و متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.