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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۱۲

وزیر خارجه و دفاع آمریکا:

عربستان وامارات برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در یمن تلاش می‌کنند!

عربستان وامارات برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در یمن تلاش می‌کنند!

در حالیکه وزیر خارجه آمریکا مدعی تلاش عربستان و امارات برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در یمن شده است؛ وزیر دفاع این کشور نیز از بیانیه وی دفاع کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که به کنگره این کشور اعلام کره است که عربستان و امارات در حال تلاش برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شهروندان (غیرنظامیان) در یمن هستند و با این اقدام راه برای کمک های واشنگتن به عربستان هموار می شود.

وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که دیروز سه شنبه به کنگره این کشور اعلام کرده است: دولت های عربستان و امارات در حال به انجام رساندن اقدامات آشکاری برای کاهش مخاطرات و آسیب رسیدن به شهروندان غیرنظامی و نیز زیرساخت های یمن در نتیجه عملیات های نظامی این دولت ها هستند!

«جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا نیز اعلام کرد که از یافته های پمپئو در این  خصوص حمایت می کند!

این در حالیست که با گذشت بیش از ۳ سال تهاجم ظالمانه ائتلاف به سرکردگی سعودی به یمن، هر روز بر تعداد کشته شدگان غیرنظامی آن افزوده می شود.

کد مطلب 4401733

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