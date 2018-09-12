به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، بهنام محسنی با تاکید بر اینکه در بازار پایه فرابورس بحث عدم تقارن اطلاعاتی و وجود شایعات مطرح است و سرمایه‌گذاران باید با آگاهی و قبول ریسک‌های مترتب بر آن وارد این بازار شوند، گفت: بازار پایه فرابورس بازاری است که به موجب قانون ایجاد شده تا نقل‌وانتقال سهام برای آن دسته از شرکت‌هایی که در بازارهای غیر متشکل انجام می‌شد در بستر یک بازار قانونی فراهم شود و در عین حال این امکان برای مجموعه‌ای از ناشران اخراج شده از تابلوی معاملات بورس تهران نیز بر اساس دستور سازمان بورس مهیا شود تا مشکل نقل و انتقال سهام برای سهامداران این شرکت‌ها نیز از بستر همین بازار صورت گیرد.

وی الزام سرمایه‌گذاران به امضای بیانیه سلب ریسک برای حضور در این بازار را در راستای یادآوری ریسک‌های زیاد موجود در این بازار دانست و در این خصوص گفت: با آنکه معامله‌گرانی که مایل هستند در این بازار فعالیت کنند بیانیه سلب ریسک را پذیرفته‌اند، اما بار دیگر تاکید می‌کنیم مفاد این دستورالعمل را مطالعه و بندهای آن را به دقت بررسی کنند و ریسک‌های موجود در بازار پایه را که مهم‌ترین آن بحث عدم انتشار به موقع اطلاعات از سوی شرکت‌هاست بپذیرند و این مسئله را پیش از انجام هرگونه معامله‌ای در این بازار به درستی مد نظر قرار دهند.

محسنی با یادآوری نوسانات غیرعادی قیمت‌ها در بازار پایه طی هفته‌های اخیر عنوان کرد: اکوسیستم این بازار با سایر بازارها تفاوت عمده‌ای دارد و مهم‌ترین تفاوت آن با دیگر بازارها به بحث عدم شفافیت و افشای به موقع اطلاعات مالی و عملیاتی برخی از شرکت‌های این بازار باز می‌گردد که عدم انتشار و نبود آمار و داده‌های دقیق از عوامل بنیادی این شرکت‌ها نیز بر ریسک خرید و فروش سهام در بازار پایه می‌افزاید.

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با تاکید بر اینکه اطلاع‌رسانی شرکت‌ها در خصوص وضعیت مالی و عملیاتی خود از طریقی غیر از انتشار از طریق سامانه رسمی کدال وجاهت قانونی ندارد، بیان کرد: با آنکه پذیرش بیانیه سلب ریسک بازار پایه شرط حضور در این بازار از سوی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است، اما این نافی پیگیری حقوقی فرابورس از مدیران ناشرانی که در ارائه اطلاعات از طریق سامانه رسمی کدال کوتاهی و قصور می‌کنند، نیست و همواره این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.

به گفته وی از زمانی که بازار پایه به سه تابلو معاملاتی مجزا تقسیم شده است، ناشران تابلوهای ب و ج این بازار هر چند ماه یکبار بر اساس ضریب نقدشوندگی سهام و افشای به موقع اطلاعات طبقه‌بندی و بین این تابلوها جابه‌جا می‌شوند و از آنجا که فرابورس نسبت به پیگیری از ناشران برای افشای به موقع اطلاعات اصرار می‌ورزد، معامله‌گران نیز باید این حساسیت‌ها را در زمینه نحوه حضور خود در این بازار مدنظر قرار دهند.

وی چندی پیش در سی‌ونهمین نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» نیز از بازار پایه به عنوان یک بازار معاملاتی با مسائل منحصر به فرد و خاص این بازار یاد کرد که عمده رخدادهای آن ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است.

محسنی در این نشست گفته بود؛ موضوعی که در معاملات اخیر بازار پایه و نوسانات قیمتی زیاد برخی نمادهای موجود در این بازار با آن مواجهیم، انتخاب شرکت‌هایی برای دستکاری قیمت است که در سال گذشته فعالیت عملیاتی نداشته‌اند، رشد قیمتی خاصی را ثبت نکرده‌اند و نقدشوندگی این سهم‌ها در یک سال گذشته بسیار پایین بوده است.

وی با بیان اینکه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد محدوده زمانی فعالیت در بازار پایه است، افزوده: افراد فعال در این بازار در محدوده ساعتی 08:30 تا 09:00 صبح و 12:00 تا 12:30 ظهر توسط کدهای معاملاتی هماهنگ دست به رقابت‌های کاذب می‌زنند و اقدام به ثبت تقاضا و بعد حذف آن می‌کنند و در هر دو سمت عرضه ‌و ‌تقاضا نیز فعال بوده و در حقیقت بیشتر در راستای هدفی که می‌خواهند، افکار عمومی بازار را مدیریت می‌کنند.

به گفته محسنی این افراد در شبکه‌های مجازی تبلیغات گسترده‌ای روی این سهم‌ها کرده و بعضا با وجود اینکه تشویق به خرید چنین سهم‌هایی می‌کنند، در معاملات عمدتا در بازار اردر فروش می‌گذارند و بر این اساس در صورتی که این‌گونه معاملات تایید نشود، تارگت روند سهم را بر اساس قیمت تاییدنشده به مخاطبان خود ارائه می‌دهند.

وی همچنین با هشدار به برخی کارگزاران و تاکید بر اینکه بازار پایه به حال خود رها نشده است، بیان کرد: با توجه به دستورالعمل معاملات برخط، کارگزاران مسئولیت معاملات آنلاین را برعهده دارند و این موضوع به طور رسمی به کارگزاران تذکر داده شده است و تخلفات آن‌ها رصد و پیگیری می‌شود.