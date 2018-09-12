تربیت فضلا و برافراشتن پرچم اسلام عمل آیت الله اشرفی شاهرودی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پیامی، درگذشت آیت الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: فقدان اسفناک حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی رحمت الله علیه را به تمام علاقمندان و دوستان و اهالی محترم شاهرود و حوزه علمیه و علمای منطقه تسلیت عرض می‌کنم.

آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرده است: این عالم ربانی در زمانی که شهرستان‌ها از وجود مجتهدین مبرز خالی می‌شد در شاهرود به تربیت فضلا و برافراشتن پرچم اسلام و اهل‌بیت(ع) در آن منطقه همت گماشت و خدمات بسیار ارزنده‌ای در طول عمر با برکت خویش انجام داد.

در بخش دیگری از پیام آیت الله مکارم شیرازی آمده است: امیدوارم روح ایشان با ارواح شریفه محمد و آل محمد(ع) محشور شود و خداوند به بازماندگان صبر و اجر فراوان عنایت کند و فرزندان محترم ایشان بتوانند این چراغ فروزان را در آن بیت همچنان روشن نگه دارند.

آیت الله اشرفی شاهرودی بامداد چهارشنبه دار فانی را وداع گفت، مراسم تشییع پیکر ایشان فردا در شاهرود برگزار می‌شود.