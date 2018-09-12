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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

اخبار امنیتی یمن؛

۸ شهید و ۵ زخمی در یورش هوایی جنگنده های سعودی به الحدیده و الجوف

۸ شهید و ۵ زخمی در یورش هوایی جنگنده های سعودی به الحدیده و الجوف

شهادت و زخمی شدن شماری دیگر از غیرنظامیان یمنی در حملات هوایی ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها و حملات یمنی ها به مواضع ارتش عربستان در جیزان و نجران از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در حملات جنگنده های ائتلاف سعودی به استانهای الحدیده و الجوف ۱۳ یمنی شهید و زخمی شدند.

منابع یمنی اعلام کردند: در حملات هوایی به منطقه کیلومتر ۱۶ در استان الحدیده ۴ غیرنظامی شهید شدند. همچنین در یورش هوایی به  منازل شهروندان در منطقه المغرس جنوب التحیتا در الحدیده ۲ غیرنظامی شهید و یک نفر دیگر زخمی شدند.

در استان الجوف نیز در حملات جنگنده های ائتلاف سعودی به منازل شهروندان یمنی، دو شهروند یمنی شهید و ۴ نفر دیگر زخمی شدند که در میان آنها یک کودک به چشم می خورد.

از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در الخشل، المجازیع و مشعل در جیزان زیر آتش سنگین توپخانه ای قرار دادند.

در شرق جبل الدود و شرق جبل دخان نیز یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن موشک زلزال۱ به سوی مواضع نظامیان سعودی شلیک کرد.

همچنین ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع ارتش عربستان در نجران را با کاتیوشا هدف قرار دادند.

کد مطلب 4401794

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