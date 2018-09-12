به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی عصر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار تیم ذوب آهن با تیم فوتبال پدیده در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فرارسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) را تسلیت گفت و اظهار داشت: ما فردا در برابر تیمی بازی داریم که در هفته گذشته از این تیم شکست خوردیم و طبیعتاً انگیزه زیادی برای پیروزی در این دیدار داریم. از سویی از آنجا که این بازی در چارچوب رقابت های جام حذفی بازیکنان تیم انگیزه بالایی دارند تا در رقابت های جام حذفی نیز با قدرت پیش بروند.

وی با اشاره به مصدومیت مسعود حسن‌زاده افزود: حسن زاده وقتی به ذوب آهن پیوست یک مصدومیتی داشت که هیچ وقت خوب نشد و همیشه با او بود و به همین دلیل باشگاه آهنگ رفت که با او قطع همکاری کند. همچنین رضا حبیب زاده هم که به دلیل شکستگی فک تا یکی دو هفته در اختیار تیم نخواهد بود و باعث می شود که در بازی فردا ما با مهره های همیشگی خود یعنی ادی هرناندز، سیدحسین حسینی، ماریون فرناندز و غیره به میدان برویم که امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن پیرامون داوری دیدارهای قبل توضیح داد: اگرچه من هرگز دوست ندارم درباره داوری‌ها صحبت کنم اما در هفته گذشته وقتی که بازی های ذوب آهن را مرور کردم به این نتیجه رسیدم که یک بی عدالتی بزرگی در حق ذوب آهن اعمال است و امیدوارم روزی برسد که دیگر شاهد این بی‌عدالتی‌ها نباشیم و به آنچه که حق‌مان است در زمین دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه من دنبال بهانه گیری نیستم و تاکنون یک جمله هم بعد از بازی ها درباره داوری صحبت نکرده‌ام اما به دلیل اشتباهات داوری امتیازات زیادی را از دست داده‌ایم و داوران نباید اینگونه نتایج بازی‌ها را عوض کنند، اظهار داشت: به عنوان مثال در بازی مقابل استقلال فک بازیکن ما شکست و به اذعان همه کارشناسان وریا غفوری باید اخراج می‌شد اما نتیجه دیدار بر اثر اشتباه داوری طور دیگری رقم خورد.

نمازی افزود: پس از آن در بازی مقابل سپاهان روی یک تکل معمولی که نهایتاً می‌توانست یک کارت زرد به همراه داشته باشد بازیکن ما اخراج شد و ما ۱۰ نفره هر کار از دستمان برآمد انجام دادیم اما جبران دو گل در این شرایط بسیار مشکل است.

وی در این زمینه گفت: مجدداً در بازی مقابل پدیده دقیقه آخر یک پنالتی مسلم برای تیم ما گرفته نشد و این اشتباهات باعث شد تیم علاوه بر امتیازات مهم و حساس، روحیه خود را نیز از دست بدهد. از طرفی آقای اصفهانیان درباره بازی مقابل سپاهان گفت پنالتی به سود سپاهان گرفته نشد اما درباره پنالتی که در بازی با پدیده دقیقه ۳۴ به سود ذوب‌آهن گرفته نشد نه فقط ایشان، هیچ برنامه و کارشناسی اظهار نظر نکرد و اصلا به آن پرداخته نشد که در مجموع امیدوارم دقت داوری‌ها بیشتر شود و دیگر شاهد اشتباهاتی از این دست نباشیم.

سرمربی ذوب آهن در پاسخ به سوالی پیرامون ترکیب تیم ذوب‌آهن در برابر پدیده افزود: درباره ترکیب فعلاً صحبت نمی‌کنم اما اعتقادم این است که باید از همه بازیکنان به ویژه بازیکنانی که به هر دلیلی کمتر به آنها بازی رسیده است، تا حد ممکن استفاده کرد.

وی پیرامون سیستم قرعه‌کشی در هر مرحله که در جام حذفی اجرا می‌شود، گفت: این سیستم قطعاً در نتایج تاثیرگذار است اما به اعتقاد من تیمی که بخواهد قهرمان شود باید همه تیم ها را ببرد.

نمازی تصریح کرد: ما در فوتبال مالکانه بسیار خوب عمل کردیم و در همه بازی‌ها در مالکیت توپ، تعداد پاس‌ها و غیره برتر بودیم اما در برخی موارد نتایج را واگذار کردیم اما از اشتباهات داوری که بگذریم باید پذیرفت که در خلق موقعیت قدری دچار مشکل هستیم که در تلاشیم آن را بهبود ببخشیم و تا حدودی نیز موفق بوده‌ایم؛ مثلا در بازی مقابل پدیده موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و فرصت‌های خوبی را متاسفانه از دست دادیم و از سویی جدایی تبریزی و حسن‌زاده و نیز مصدومیت حبیب‌زاده در روند کار ما اخلال ایجاد کرد و ما به دنبال یافتن جایگزین‌های با کیفیت هستیم ولی ما باید در مرحله نخست تبدیل به تیمی شویم که گل نمی‌خورد و این برای ما مهم‌تر است.

به گزارش خبرنگار مهر یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم پدیده به دلیل تاخیر در پرواز این تیم به نشست خبری نرسید.