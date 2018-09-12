به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح بعدازظهر چهار شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پلدختر، اظهار داشت: پشت نوبتی هایی برای دریافت وام ضروری در شهرستان پلدختر وجود دارد که با توجه به منابع ویژه که طی ۱۰ روز آینده به این منابع نیز اضافه خواهد شد همه متقاضیان می توانند وام دریافت کنند و مسئولان کمیته امداد در جلسه های شورای اداری بعدی در این رابطه گزارش ارائه دهند.

احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان

وی به برنامه های کمیته امداد در شهرستان پلدختر، اشاره کرد وافزود: مددجویان پشت نوبتی هایی وجود دارند که باید تا آخر مهر ماه سال جاری طبق ضوابط و شرایط زیر پوشش نهادهای حمایتی درآیند.

فتاح، خاطرنشان کرد: در کشور طی دو ماه اخیر ۱۳۰ هزار خانواده زیر پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان این که وام های اشتغالزایی باید با نظارت به اقشار آسیب پذیر پرداخت شود، گفت: متوسط جذب تسهیلات اشتغالزایی در کشور ۸۶ درصد بوده که در شهرستان پلدختر این تسهیلات ۱۰۰ درصد جذب شده و این نشان می دهد که مسئولان پای کار هستند.

وی، افزود: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با دولت به همه مددجویان زیر حمایت کمیته امداد و بهزیستی سبد کالا توزیع می شود.

فتاح، خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی برای مددجویان در کشور احداث می شود که از این تعداد ۸۰۰ واحد سهم استان لرستان و ۷۰ واحد سهم شهرستان پلدختر است که در این سفر به احداث این تعداد مسکن روستایی در پلدختر کمک می شود.

ضرورت تلاش مضاعف مسئولان

وی، افزود: کمیته امداد با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با وجود شرایط اقتصادی سخت امروز برای رهن و اجاره مسکن به مددجویان کمک می کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، گفت: انقلاب اسلامی برگرفته از آرمان های عاشورا است و برای تداوم آن باید این پیوند حفظ شود و اگر به آن وفادار باشیم به طور قطع از مشکلات عبور خواهیم کرد.

وی، افزود: باید به عهدی که با انقلاب بسته ایم وفادار باشیم تا مشکلات سپری شود و یاری خدا را باور داشته باشیم، همچنان که در عرصه ها و صحنه های مختلف گرفتاری ها را پشت سرگذاشته ایم.

فتاح، خاطر نشان کرد: نباید مشکلات را بغرنج کرد و با رجوع به مکتب قرآن می توان با ایمان و اعتقاد راسخ، دوری از گناه، غیبت، تهمت و ... مشکلات را پشت سر گذاشت.

وی، افزود: مشکلات امروز جامعه از منظر مقام معظم رهبری و همه مسئولان حل شدنی است و تنها باید با یکدلی و اتحاد به آرمان های انقلاب معتقد باشیم و با تلاش در حوزه کاری خود بر اساس شایستگی سعی کنیم بر مشکلات فائق آییم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: مردم همچنان با گذشت ۴۰ سال با حضور در صحنه های مختلف حتی دفاع حریم اهل بیت (ع) وفاداری خود را به انقلاب نشان داده اند و مسئولان باید با تلاش مضاعف و یک دلی در رفع مشکلات موجود بکوشند.

وی، افزود: همه دولت ها نیز در انقلاب اسلامی تمام همت خود را در راستای حل مشکلات به کار گرفته اند و نظام اسلامی کارهای بزرگی انجام داده است.