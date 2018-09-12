به گزارش خبرنگار مهر، عیسی صفوی بعد از ظهر چهارشنبه در دوره آموزشی عوامل موثر بر سلامت در گناوه اظهار داشت: اولین سند سلامت استان و اولین مجمع سلامت شهرستان‌ها نیز در گناوه برگزار شد که حاصل تلاش بی شائبه کسانی است که در این شهرستان تلاش کردند.

وی افزود: در واکاوی واژه سلامت باید گفت که سلامت فقط در درمان خلاصه نمی شود چنانچه سال های سال به اینگونه برداشت شده است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر بیان کرد: کار ما این است که با مشارکت مردم و مسئولان میزان مراجعه و نیاز به درمان رادر جامعه کاهش دهیم.

صفوی افزود: اینگونه کارگاه ها برای گسترش کارها و دفاع از زیرساخت‌هایی است که به سلامت کمک می‌کند و نیاز به درمان را کاهش می‌دهد زیرا منابع محدود و افراد ناچار به انتخاب هستند پس باید زیرساخت‌هایی را آماده کنیم و زیرساخت‌های مرتبط با سلامت را تامین کنیم تا ارجاع به بیمارستان ها کاهش یابد.

وی افزود: چگونه با ابر مشکل‌ها که تهدید کننده سلامت هستند و اجتماعی هستند می توان مبارزه کرد و در هر شهر و منطقه نیز متفاوت است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر در ادامه به تشریح عوامل موثر بر سلامت و اهداف این کارگاه پرداخت.

تدوین سند سلامت گناوه

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه نیز در این برنامه گفت: هر امری که به سلامت مردم کمک کند شبکه بهداشت آماده همراهی و همکاری است.

محمد بازیاری گفت: سند سلامت شهرستان در گناوه به عنوان اول در استان بوشهر است و توانسته در استان رتبه برتر را کسب کند.

وی اضافه کرد: باید هر کس به هر نحو می می‌تواند به سلامت جامعه کمک کند و در این بخش بهداشت و درمان را یاری دهد و ظرفیت بهداشت و درمان نیز دارای ظرفیت خاصی است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: همه افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند در سلامت و بهداشت افراد جامعه موثرند و باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و دارای تفکر و دیدگاهی روشن باشند.

وی ادامه داد: معاونت بهداشت با راه‌اندازی معاونت اجتماعی همه افرادی را که به نحوی بتوانند در امر بهداشت و سلامت کمک کنند مانند مسئولان ارشد استان‌ها و شهرستان‌ها را به یاری گرفت تا با این اقدام همه کسانی که می‌توانند به امر سلامت کمک کنند و موثر باشند در این امر مشارکت کنند.

بازیاری خاطرنشان کرد: مجموعه بهداشت و درمان خود را موظف به همکاری می داند و معاونت اجتماعی درخت نوپایی است که همه باید کمک کنند تا بارور شود و به ثمر بنشیند.

معرفی اولویت‌های سلامت

رئیس اندیشکده سلامت شهرستان گناوه نیز با تقدیر از کسانی که در دوره حضور یافتند گفت: برای سال ۹۷ دیدگاه ما بر تشکیل چهار دوره است که امروز اولین دوره آن برگزار شد و برنامه ما این است که بتوانیم علاوه بر اعضای سه کمیته آموزه‌های خود را در سطح مدارس و دانشگاه‌ها شهرستان رواج دهیم و این دانش آموزان و دانشجویان بتوانند یاور ما در امر سلامت باشند.

جواد رستمی گفت: در بحث سلامت بیشتر نگاه‌ها متوجه بخش درمان می‌شود در حالی که ما به دنبال این هستیم که قبل از اینکه نیاز درمان باشد بینش مردم در جامعه به جایگاهی ارتقا یابد که بتوانند سلامت خود را با رعایت عوامل سلامت تامین کرده به نحوی که نیاز کمتری به درمان باشد.

وی ادامه داد: با همکاری همه اعضاء در خانه مشارکت‌ها، پیام گذار سلامت و اندیشکده سلامت شهرستان سند سلامت شهرستان تنظیم شد که در استان حرف اول را می زند و از همکاری همه تشکر می‌کنم.

رستمی اضافه کرد: در سند تنطیم شده سلامت شهرستان گناوه پنج اولویت اول فاضلاب، پسماند، سلامت روان، اشتغال و بخش درمان به عنوان اولویت های اصلی شهرستان تعریف شد.

وی گفت: از آنجا که در این سند سلامت شهرستان اولویت اول فاضلاب تعریف و تعیین شد در سال آینده بودجه و اعتبار برای تکمیل فاضلاب گناوه بر اساس این سند تخصیص خواهد یافت که انشاالله در سال آینده تامین شود و این مشکل برای همیشه حل شود.