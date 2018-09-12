دلایل نابودی ۹۵ درصد پسته رفسنجان اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی پسته ایران در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با بیان اینکه خسارت وارده به محصول پسته امسال مشکلاتی را برای معیشت مردم ایجاد کرده است، اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا برای اینکه صادرات خود را تقویت کنند ارزش پولی خود را کاهش می دهند تا از صادرات حمایت کرده و این بخش را تقویت کنند.

وی ادامه داد: بعد از چند سال بحث نگه داشتن قیمت ارز در کشور یک دفعه قیمت آزاد می شود تا به قیمت واقعی برسد البته در حال حاضر حباب دارد که امیدواریم ارز به قیمت واقعی برسد.

وی به صادرات و واردات کشور پرداخت و افزود: ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که درصد کمی از آن را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد، ۵۵ میلیارد نیز صادرات نفتی داریم که جمعاً ۹۷ میلیارد دلار صادرات و ۴۵ میلیارد دلار نیز واردات داریم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: در بحث صادرات محصولات کشاورزی بخشی از آن مربوط به پسته است که ۹۵ درصد ارز وارداتی از آنها متعلق به پسته است و ۱۷ استان کشور درگیر تولید پسته هستند و در دنیا سالهای سال مقام اول را در دنیا داریم.

محمدی انارکی با اشاره به اینکه رفسنجان پایتخت پسته دنیا است، ادامه داد: شرکت تعاونی پسته رفسنجان با ۷۵ هزار عضو یکی از بزرگترین شرکتهای تعاونی دنیا است که عملاً اکثر مردم شهرستان عضو آن هستند و از سایر شهرستانها نیز عضو دارد.

وی گفت: ۹۳ درصد آب مصرفی استان آب کشاورزی است و با توجه به اینکه کشاورزی ما به روز نشده شاید آب هدر برود و در این بخش با مشکلات کارشناسی نشده روبرو هستیم.

ارز صادرات در محصولات غیرنفتی باید در اختیار صادرکننده باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ارز صادرات در محصولات غیرنفتی باید در اختیار صادرکننده باشد، ما پیمان ارزی را قبول داریم اما این امر در کوتاه مدت باید انجام شود. اگر صادر کننده پسته یک هفته ارز آن تامین نشود بازار خود را در کشورهای اروپایی از دست می دهد اما همیشه بازار پتروشیمی مشتریان خود را دارد.

محمدی انارکی ابراز داشت: اگر قرار شود ارزی که در بخش کشاورزی صادر می شود با ارزی که در پتروشیمی که هم بازاریابی آن راحت است و هم مصرفش مشخص است صادر می شود یکی باشد درست نیست، در کوتاه مدت با ارز ثانویه حرفی نداریم اما در بلند مدت به ضرر کشاورزی تمام خواهد شد باید در این خصوص در بلندمدت فکری شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: باید فکری برای برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به ویژه پسته داشته باشیم کاری که شرکت تعاونی پسته سالهای سال انجام داد.

محمدی انارکی عنوان کرد: راهکار دیگر این است که در قبال ارزی که صادر می کنیم ماشین آلات وارد کنیم روشهای نوین آبیاری را تقویت و کشاورزی را بروز کنیم.

وی با اشاره به برداشت ۳.۵ تن در هر هکتار در آمریکا در مقایسه با برداشت ۵۰۰ کیلویی کشاورزان ما در هر هکتار گفت: این اختلاف ناشی از نبود تکنولوژی است و قطعا وجود تکنولوژی های نوین سرعت و کیفیت کار را افزایش خواهد داد و در نتیجه میزان تولید محصولات کشاورزی افزایش خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید سپرده گذاری ارزی بخش کشاورزی را متفاوت با پتروشیمی ببینیم، تصریح کرد: اگر به پتروشیمی دو ماه فرصت ورورد ارز را می دهیم به بخش کشاورزی شش ماه فرصت دهیم که این مباحث را در کمیسیون اقتصادی پیگیری می کنیم.

آخرین خبر درباره امهال وامهای کشاورزان

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص امهال وامهای کشاورزان نیز اظهار داشت: برای امهال وامها اقدام کردیم و اعضای کمیسیون اقتصادی و وزیر سابق اقتصاد از منطقه باردید کردند و جلساتی را با مجمع نمایندگان استان با وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل سابق بانک مرکزی داشتیم و این مسئله پیگیری شد.

محمدی انارکی ادامه داد: اخیراً به دلیل نقصی که در بخشنامه دولت بود استعلام کردند و امیدواریم سازمان مدیریت سریعتر پاسخ این استعلام را بدهد تا این مصوبه اجرایی شود و هفته آینده مجمع نمایندگان جلسه ای را مدیران بانکهای استان خواهد داشت.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: در سالهای گذشته یک میلیون نفر روز برداشت پسته در شمال استان بود که از استانهای همجوار نیز کارگر می آمد اما امسال خبری از این موضوع و زمینه های دیگر اشتغال در شهرستان نیست.

محمدی انارکی از اساتید و پژوهشگران درخواست کرد تا دلیل نابودی ۹۵ درصدی محصول پسته امسال را مورد بررسی و ارزیابی کامل قرار داده و راهکارهایی برای جلوگیری از چنین مواردی ارائه دهند.

وی ادامه داد: نوسانات دمایی باعث کاهش محصول پسته نشده است بلکه بسیاری از سموم و کودهای بی کیفیت این موضوعات را رقم زده و کشاورزان اطلاعات و دانش کافی نداشتند و به آنها برنامه داده نمی شد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: طی صحبت هایی که با رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) داشتم مقرر شد کارگروهی از اساتید و پژوهشگران همچنین شرکت های ارایه کننده کود و سموم کشاورزی تشکیل شود تا با بهره گیری از تجربیات آنها به نتایج بهتری در بحث پسته برسیم.