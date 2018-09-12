تعداد موکب های استان کرمان ۷۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل همایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمان که با حضور معاون وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: در سال ۹۴ در استان کرمان دو هزار روادید و در سال گذشته ۴۶ هزار روادید صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه هیئت کنسولی عراق برای تسریع در فرآیند صدور ویزا دو سال است که دراستان کرمان حضور می یابد و با یکدیگر همکاری خوب داشته ایم، بیان کرد: مدت زمان صدور ویزا در سال گذشته در کرمان حداکثر ۴۸ ساعت بوده است.

همایی تصریح کرد: با صدور هفت هزار و ۱۵۶ ویزا در یک روز در کرمان رکورد صدور ویزا در کشور شکسته شد.

وی گفت: کرمان سال گذشته معین استان سیستان و بلوچستان در صدور ویزا بود و همچنین هشت هزار ویزا برای زائرین اربعین استان یزد در کرمان صادر شد .

مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری کرمان با اشاره به اینکه برگزاری مراسم اربعین کاری مردمی است، افزود: دستگاه های دولتی تنها کار پشتیبانی، تسهیل گری و هماهنگ سازی را بر عهده دارند. خدمات رسانی به زائرین اربعین کاری مبتنی بر عشق و ارادت به اهل بیت است و این مراسم در حقیقت کار مردمی است .

همایی بیان کرد: در سال ۹۵ تعداد موکب های استان کرمان ۱۷ موکب بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۰ موکب رسیده و ۷۶ درصد رشد داشته است.