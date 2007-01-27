سایپا فاصله اش را با تیم های مدعی زیاد کرد/ تساوی امیدوار کننده استقلال در اصفهان و شکست ناامید کننده پرسپولیس در آزادی / گزارش های مهر از هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال جام خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا در گزارشی با اشاره به برگزاری دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های ایران نوشت : در روزهایی که استقلال درگیر پیامدهای پس از شکست در جام حذفی بود و پرسپولیسی ها سرگرم کریخواندن با حریف شده بود سایپا با فراموشی باخت جام حذفی شروعی قدرتمندانه داشت و فاصله خود را در صدر جدول بیشتر از قبل کرد.

شاگردان دایی در شیراز با تک گل دیر هنگام جواد آشتیانی در دقیقه 80 به سی و هفتمین امتیاز فصل رسیدند تا 6 امتیاز با استقلال ، تیم دوم جدول فاصله داشته باشند.

تساوی استقلال در روز بازگشت مجتبی جباری

اما استقلال که پس از شکست مقابل بسیج مقاومت فارس و با بازگشت امیر قلعه نویی به تمرینات تیم دنبال آن بود که چهره دیگری از خود بسازد در آغاز نیمه دوم لیگ نتوانست مقابل ذوب آهن خطر ساز باشد و در یک بازی کم هیجان به مساوی بدون گل رسید. مهمترین نکته بازی استقلال بازگشت مجتبی جباری بود که پس از مصدومیتی طولانی در دقیقه 77 بازی به میدان آمد. او که کلید قهرمانی فصل قبل آبی ها به حساب می آمد با حضور خود می تواند پیش از شروع بازیهای لیگ قهرمانان امید را به جمع استقلالی ها برگرداند.

دنیزلی حریف خداداد عزیزی نشد

پنجشنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تیم مصطفی دنیزلی یک پیروزی تقریباً حتمی را با باخت عوض کرد. پس از یک هفته مصاحبه های جنجالی پرسپولیس که از داشتن تماشاگر در این بازی محروم شده بود ابتدا 2 بر صفر جلو افتاد اما در نهایت 4 بر3 مقابل ابومسلم مشهد شکست خورد.

خداداد عزیزی مربی جدید ابومسلم در بین دو نیمه با یک تعویض مناسب و تغییر سیستم تیمش بازی را در دست گرفت. خط دفاعی پرسپولیس هم ضعیف کار کرد و اضافه شدن کریم باقری و الونگ الونگ کمکی به مدافعان تیم به حساب نیامد.

سپاهان به سمت بالا

ملوان که حداقل در بازیهای خانگی تیم نسبتاً مطمئنی نشان می داد در آغاز نیمه دوم فصل در خانه خود با دو گل مقابل سپاهان شکست خورد تا نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا روحیه بهتری پیدا کند. پیروزی مقابل سایپا در جام حذفی و بازگشت محرم نوید کیا از تحولات اخیر سپاهان بود. آنها با همین برد به جای سوم جدول رسیدند.

شاهرخی به برد رسید

همایون شاهرخی که زیر فشار روحی شدید بود با برد پاس نفس راحتی کشید. مس کرمان از حضور تماشاگران در ورزشگاه محروم بود تا شاهرخی اولین پیروزی خود را با پاس در این فصل لیگ برتر جشن بگیرد.در کرمان دروازه پاس مقابل خط حمله خطرناک لیگ که ترکیبی از صابر میرقربانی و آدریانو آلوز است بسته ماند تا تک گل پاشایی برد را به نام پاس ثبت کند.

پیکان به جای ششم رسید

پیکان که علیرغم شروع ضعیفش توانسته بود در پایان نیم فصل تیم هشتم جدول باشد با پیروزی مقابل فولاد دو پله بالاتر آمد و به رتبه ششم رسید. فولاد برای این مسابقه ایناسیو مربیی برزیلی شان را در ورزشگاه داشتند.

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