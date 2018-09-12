آیین گرامیداشت روز ملی سینما برگزار شد/تجلیل از فعالان هنرهفتم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه به مناسبت ۲۱ شهریور روز ملی سینما، نگارخانه «سی راه» اقدام به برپایی نمایشگاهی از عکس های سینماگردی کرد که توسط علاقه مندان سینما تهیه شده است.

در این مراسم که اهالی سینما و پیشکسوتان هنر هفتم، معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، معاون فرهنگی حوزه هنری و اعضای شورای شهر شیراز حضور داشتند فرزاد گواهی، مسئول نگارخانه سی راه با گرامیداشت روز ملی سینما اعلام کرد: هدف گالری سی راه این است که با مستندنگاری به وسیله عکاسان، هویت و اصالت سینما را حفظ کند.

وی با اشاره به برپایی تور سینماگردی که با حضور هنرمندان عکاس در سینماهای قدیمی شیراز همراه بود، افزود: با حضور در سالن های سینمای بلوار زند در این گروه از هنرمندان هیجانی ایجاد شد که وصف ناشدنی بود.

گواهی با تاکید بر اینکه سالن های قدیمی شیراز چون پیر شده اند نباید کنار گذاشته شوند، افزود: این سالنها را باید تیمار کرد به همین دلیل گالری سی راه با این هدف تور یادشده را و در پی آن نمایشگاه عکس کنونی را برگزار کرد.

در ادامه مهدی رنجبر، معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: دنیا عکاسانه و سینمایی شده است؛ در قدیم دیالوگ ها و گفتارها ما را به تفکر وا می داشتند، اما الان شات های دوربین عکاسی و سکانس های سینما ما را وادار به این کار می کنند.

وی در ادامه افزود: ما چند سالی پُز زیرساخت می دهیم ولی غافلیم که نیمی از شهر شاهد خاموشی سینما است.

رنجبر تصریح کرد: در سال جاری شاهد برپایی جشنواره سینما حقیقت و بخش بین الملل فجر خواهیم بود، اما از بافت قدیم و تاریخی غفلت کردیم.

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان عنوان کرد: شیراز را لوکیشن ساخت فیلم سینمایی ملی و ایران کنیم تا سینماگران دنیا آنرا بشناسند. زیرا، ما علاقه مندترین و باشعورترین مخاطبان سینما را در شیراز و بیشترین ضریب اشغال صندلی را در شیراز داریم.

وحید فرجی، معاون فرهنگی حوزه هنری فارس هم نوید داد که موافقت احداث پردیس سینمایی سعدی صادر شده است و به زودی مراحل ساخت آن آغاز می شود.

وی ظرفیت ساخت سینما را در استان فارس مناسب دانست و افزود: مقدمات این افزایش ظرفیت در فارس آماده است که امیدواریم عملی شود.

سولماز دهقانی، رئیس کمیسیون گردشگری و زیارتی شورای شهر شیراز هم با توجه به کلنگ زنی پروژه آمفی تئاتر، مجتمع فرهنگی و پردیس سینمایی جوان در میدان کوزه گری و قلعه شاهزاده بیگم شیراز، عنوان کرد: انتظار می رود سال آینده شاهد پیشرفت فیزیکی این مجموعه باشیم و به بهره برداری برسد.

وی در عین حال تصریح کرد: بسیاری از مناطق شیراز به دلیل نبود فضاهای فرهنگی تشنه فعالیت های این چنینی است.

سپس عباس بیاتی، نویسنده، روزنامه نگار و پیشکسوت سینمای شیراز به بیان نقطه نظراتی پرداخت و گفت: چندسالی است که به مناسبت روز ملی سینما در شیراز برنامه هایی برگزار می شود، اما چرا هرسال این مراسم در جایی متفاوت از سال قبل برگزار می شود؟

وی با ابراز تشکر از تمامی میزبانانی که روز ملی سینما را گرامی می دارند، افزود: آیا سینما نباید در شیراز دارای یک خانه باشد؟

در این مراسم از علی آذری، نیما تقوی، کامران حیدری، حسن خباز، عباس بیاتی، علی زارع قنات نوی، هادی سبحانیان، حبیب بختیاری و مهدی فقیه به عنوان فعالان و پیشکسوتان سینمای شیراز تجلیل شد، پایان بخش این آیین نیز تجلیل از مدیران و مسئولان سینماهای حوزه هنری فارس بود.