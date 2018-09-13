دختران بدمینتون باز آذربایجان شرقی قهرمان غرب آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مونس خواه و فاطمه بابایی بدمینتون بازان استان آذربایجان شرقی با غلبه بر همه حریفان خود، قهرمان رقابت های ۲ نفره زیر ۱۵ سال مسابقات بدمینتون غرب آسیا در بخش دختران شدند.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز این ۲ ورزشکار نوجوان استان به دیدار پایانی راه یافتند که فاطمه مونس خواه با برتری در این دیدار قهرمان شد و فاطمه بابایی به مقام نائب قهرمانی رسید.

گفتنی است، نخستین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی غرب آسیا در رده های سنی زیر ۱۵ سال و زیر ۱۷ سال در شهر بیروت پایتخت لبنان برگزار شد.