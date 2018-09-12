به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری چهارشنبه‌شب در آغاز سفر به استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور در نقاط مختلف کشور و دیدار و گفت‌وگوی مسئولان با مردم از تاکیدات رئیس جمهور است.

وی با اشاره به اینکه در این سفرها علاوه بر دیدار با مردم و مسئولان نسبت به افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها نیز اقدام می‌شود، اضافه کرد: در سفر به بوشهر علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، بازدید از بافت قدیم و موزه رئیسعلی دلواری و حضور در شورای اداری را در دستور کار داریم.

معاون رئیس جمهور از افتتاح سد تنگ‌ارم در دشتستان خبر داد و بیان کرد: اورژانس هوایی بوشهر نیز افتتاح می‌شود که نقش مهمی در ایجاد تسهیلات لازم برای آسیب دیدگان حوادث و سوانح و امدادرسانی سریع به این افراد خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بالای اتحاد و همدلی بین مسئولان اشاره کرد و ادامه داد: در این شرایط خاص اتحاد، انسجام و همدلی بین سه قوه به ویژه بین مجلس و دولت ضروری است.

امیری با تاکید بر ضرورت اتحاد، انسجام، همراهی و وحدت ملی به ویژه بین نهادهای سیاسی، قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: کشور در شرایط بحرانی نیست ولی شرایط کنونی خاص است و وارد جنگ اقتصادی با آمریکا و رژیم صهیونیستی و یکی دو تا از کشورهای منطقه شده‌ایم.

وی با بیان اینکه اتحاد و انسجام راه عبور از این مشکلات است، افزود: هر جایی که اتحاد را شاهد بوده‌ایم امور به خوبی مدیریت شده است و در جاهایی که انشقاق وجود داشته شاهد افزایش مشکلات بوده‌ایم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ارتقای تعامل بین مجلس و دولت گفت: افزایش این تعامل و همراهی زمینه رفع مشکلات را فراهم خواهد ساخت.

وی مهمترین برنامه دولت را سامان‌دهی وضع اقتصادی و کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور از مهمترین موضوعات نشست‌ها و برنامه‌های دولت است.

امیری با اشاره به برگزاری منظم و مستمر نشست‌های اقتصادی مقاومتی در سطح کلان و ابلاغ دستورات به استان‌ها، اضافه کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی دولت و مجلس شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.