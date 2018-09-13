به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان زنجان با بیان اینکه در قالب طرح روستا تعاون و طرح اشتغال روستایی تاکنون ۵۹ شرکت تعاونی به بانک‌های عامل معرفی شده و این تعاونی‌ها با مبلغ تسهیلات ۶۱۴ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۶۶۰ نفر کار خود را آغاز می‌کنند، افزود: خوشبختانه طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته قرار است امسال شاهد اشتغال ۸۰۰۰ نفری توسط دستگاه‌ها در استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان در حوزه اشتغال فراگیر، اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۶ بر اساس شاخص‌های مختلف جایگاه قابل قبولی در بین سایر استان‌ها دارد، تصریح کرد: ۱۱ رسته برای ایجاد اشتغال فراگیر در استان زنجان در نظر گرفته شده که هر یک از رسته‌ها در زیر مجموعه یک دستگاه و هم‌تراز با آن فعال است.

یوسفی با یادآوری اینکه سهم هر کدام از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در سال‌جاری مشخص شده است، ادامه داد: سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، فرش و ... ۶ هزار و ۳۹۳ شغل، سهم بخش کشاورزی ۳۸۷ شغل، سهم میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی ۸۸۶ شغل و سهم آموزش‌های مهارتی نیز ۴۰۰ شغل در نظر گرفته شده است.