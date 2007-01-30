سینمای ایران نیازمند منشور مدون است

امیرشهاب رضویان که با فیلم "مینای شهر خاموش" در جشنواره امسال حضور دارد، در مورد حضور گسترده جوانان در این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "البته تا دیدن تمام این فیلم ها نمی توان قضاوت کاملی انجام داد. همیشه با ورود نیروهای جوان به سینمای ایران موافق بودم و بر این اعتقادم که آینده سینما متعلق به جوانان است. حضور گسترده فیلم اولی ها موید حضور تاثیرگذار جوانترها در سینمای ایران است. با نمایش فیلم در جشنواره خود فیلمساز هم به یک ارزیابی از اثرش دست پیدا می کند."



وی در مورد فیلم هایی که به صورت دیجیتال تصویربرداری شده اند و برای حضور در جشنواره به نگاتیو تبدیل می شوند و ظرفیت محدود اکران سینمایی اظهار داشت: "معتقدم اگر یک فیلم اثر خوبی باشد تفاوتی نمی کند که با چه شیوه ای فیلمبرداری شده و در ادامه تبدیل سیستم روی آن صورت گرفته باشد. در سینمای دنیا این شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. لارس فن تریر و عباس کیارستمی هم آثاری دیجیتالی ساخته اند که در جشنواره های معتبری همچون کن نیز حضور داشته اند."



این فیلمساز در خصوص مسئله نمایش عمومی فیلم ها خاطرنشان کرد: "بحث اکران را نباید با مسئله تولید مقایسه کرد. برای حل مشکلات اکران باید سالن ساخته شود و درست نیست فیلم هایی که به شیوه دیجیتالی تولید می شوند را از جشنواره محروم کرد. اعمال نظارت باید به گونه ای باشد که فیلم خوب و ارزشمند به جشنواره راه پیدا کند."



رضویان در مورد رویکرد مدیران فرهنگی کشور نسبت به سینمای ملی و تاثیرات آن بر ارتقا سطح فیلمسازی توضیح داد: "گاه گونه ای از سینما در قالب اصطلاحاتی همچون بدنه، مخاطب خاص، معناگرا و ملی توسط مدیران مورد توجه قرار می گیرد. باید بررسی کارشناسانه و درستی در خصوص مفهوم سینمای ملی انجام و منشور سینمایی تدوین شود تا تکلیف ما با سینما، حداقل به لحاظ نظری روشن شود. امیدوارم مفهوم مسئله سینمای ملی در دوره کاری مسئولین سینمای فعلی تثبیت و محقق شود و مدیران فعلی فرصت کافی برای اجرای این نظریه داشته باشند."