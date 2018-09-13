یدالله طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رفع مشکل تلفن ثابت و اینترنت روستای آزارچال رامسر اظهار داشت:به محض اطلاع مسئول پیگیری ویژه استاندار مازندران نیروهای فناوری اطلاعات به روستا اعزام شدند.

وی افزود: به محض انعکاس مشکلات تلفن و اینترنت روستای آزارچال و ارسال این این گزارش از سوی مسئول پیگیری ویژه استاندار مازندران مبنی بر ایجاد اختلال در شبکه تلفن ثابت و اینترنت روستای آزارچال بلافاصله نیروهای فناوری و اطلاعات به روستا اعزام و نسبت به رفع مشکل فوق اقدام کردند.

وی با بیان اینکه روستای آزارچال دارای پوشش نسل دوم (۲G)تلفن همراه اول و ایرانسل است، بیان داشت: روستا دارای تلفن ثابت است که اخیرا به دلیل فرسودگی خطوط گاهاً دارای قطعی است وبا پیگیری این اداره کل با مخابرات منطقه، موضوع در حال رسیدگی و رفع مشکل است.

طهماسبی تصریح کرد: این روستا در فاز نخست بهره مندی روستاها از اینترنت پرسرعت بیسیم - WiFi- از این سرویس بهره مند شده و روستاییان می توانند از اینترنت نسل چهارم (LTE) استفاده کنند و در این خصوص نیز به اهالی روستا اطلاع رسانی شد.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۲۰۰ روستا مازندران زیر پوشش ict روستایی است، افزود: هفته ای یک بار به روستاهای دورافتاده و مناطق محروم رفته و اگه مشکلی داشته باشند در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام می کنیم.

طهماسبی با اشاره به اینکه بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت های مخابراتی استان هزینه شده است ،تصریح کرد: بیش از ۲۵۰ نقطه عشایری در مازندران وجود دارد که برای رفع مشکلات نقاط عشایری در دورترین منطقه عشایری حضور یافتیم.