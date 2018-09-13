به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محیط زیست استان زنجان، محمد هادی کاظمی افزود: باهماهنگی انجام شده قراراست متهم ۲۵ ساله که سال گذشته درجریان یک فقره تصادف موجب مرگ یک شهروند دیگر شده بود در بخش جنبه خصوصی به پرداخت دیه و در جنبه عمومی به جای حبس هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان درحوزه محیط زیست انجام دهد.

وی اظهار کرد: این فرد قرار است هر هفته ۴ روز و روزانه ۴ ساعت آزاد راه زنجان به قزوین حد فاصل ابهر تا تاکستان را با نظارت قاضی پاکسازی کند و زباله ها را تحویل محیط زیست دهد.

رییس اداره محیط زیست شهرستان ابهر گفت: پیش از این هم فرد دیگری که به آلودگی محیط زیست ابهر اقدام می کرد به غرس ۱۰۰ اصله چنار محکوم شده بود.