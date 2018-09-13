به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابت های سنگنوردی قهرمانی کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی قزوین برگزار می شود.

این رقابت ها با شرکت ۹۰ ورزشکار از ۱۳ استان در دو بخش دختران و پسران در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

کاراته کاهای قزوینی راهی آلمان شدند

مجید حسن نیا، بهمن عسگری در ترکیب تیم ملی کاراته راهی ششمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان آلمان شدند.

ششمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان، از ۲۳ تا ۲۵ شهریور در شهر برلین با حضور ۷۶۳ کاراته کا از ۷۲ کشور برگزار می‌شود.

برد مرندی و یارانش در رقابت های قهرمانی جهان

تیم ملی والیبال کشورمان که در ترکیب خود از مهدی مرندی لیبروی قزوینی بهره می برد، در رقابت های قهرمانی جهان و در اولین دیدار برابر پورتوریکو به برتری رسید.

بلندقامتان والیبال ۳ بر صفر توانست حریفش را شکست دهد و امروز از ساعت ۲۲:۱۰ به مصاف بلغارستان می روند.

ملی پوشان کشورمان در این رقابت ها، با تیم های پورتوریکو، بلغارستان، کوبا، لهستان و فنلاند مصاف می کند.

بهترین نتیجه تیم ملی در این رقابت ها جایگاه ششم بود.