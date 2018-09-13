به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، احسان قبول، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار با معرفی پیشینه همکاری‌های میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه‌های لبنان گفت: برگزاری ۴ همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی با همکاری دانشگاه لبنان، تاسیس رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه لبنان توسط دانشگاه فردوسی مشهد از جمله فعالیت های مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های لبنان است.

وی افزود: حضور ۱۷۰ فارسی آموز لبنانی در مرکز آموزش زبان فارسی، تحصیل ۳۶ دانشجوی لبنانی در دانشگاه فردوسی مشهد، امضا تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های لبنان، سنت ژرف و کسلیک، برگزاری چندین همایش با دانشگاه سنت ژزف و کسلیک لبنان و سفر هیات‌های مختلف دانشگاهی به‌صورت سالانه از دیگر فعالیت های مشترک دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های لبنان به شمار می رود.

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در عرصه علم و دانش در منطقه و جایگاه برتر بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ایران به آغاز پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: این دوره‌ها فرصتی مناسب برای دانشجویان لبنانی برای بهره بری از امکانات دانشگاه فردوسی مشهد است.

در این نشست استادان لبنانی پیشنهادهایی برای گسترش روابط با دانشگاه فردوسی مشهد ارائه کردند.