نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکصدو چهاردهمین روز کاری منجیان سواحل استان مازندران با نجات ۴۵ نفر از غرق شدن در دریای خزر پایان یافت.

وی اظهار داشت: یک نفر در جویبار، ۱۷ نفر شامل ۱۳ مرد و چهار زن در بابلسر، یک نفر در فریدونکنار، ۱۳ نفر شامل ۹ مرد وچهار زن در محمودآباد، سه نفر در نوشهر، هفت نفر در چالوس و سه نفر در عباس آباد از غرق شدن در دریا نجات یافتند.

وی با بیان اینکه در بقیه شهرهای ساحلی مشکل خاصی گزارش نشده است گفت: ۹۳۰ ناجی غریق در ۳۷۶ منطقه حادثه خیز شنا در سواحل استان فعالیت می کنند.

به گزارش مهر از ابتدای خردادماه سال جاری تاکنون بیش از ۳۵ نفر در دریای استان غرق شدند.