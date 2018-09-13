به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در نشست بررسی وضعیت، اقدامات و مشکلات پروژه های محوری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، اظهار کرد: فرش در زندگی ترکمن های گلستان نقش مهمی دارد و آن ها به نوعی با فرش زندگی می کنند که باید از اثر مشهور این قوم حمایت شود.

وی از مسئولان استان و شهرستان گنبد خواست که جهت ثبت جهانی این هنر اصیل استان و شهرستان گنبد کاووس حمایت ویژه کنند تا این شهرستان به عنوان موزه فرش ترکمن ثبت جهانی شود.

استاندار گلستان در ادامه با بیان این که موزه برزگ استان و شمال کشور در گنبد در حال احداث است، یادآور شد: برای این پروژه مبلغ ۵۰۸ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ۳۲۶ میلیون تومان هم اعتبار ملی در دو سال گذشته در نظر گرفته شده است.

هاشمی حفاظت، مرمت و ساماندهی میل گنبد را یکی از ضروریات این شهرستان عنوان کرد و افزود: در سال گذشته مبلغ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده که با همکاری سایر دستگاه ها هرچه سریعتر مشکلات آن برطرف شود.

وی با اشاره به این که پیش از مطرح شدن پروژه ها در استان، باید معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان توجیه باشند، گفت: با تایید و تصویب این دو نهاد اعتبارات ملی و استانی برای پروژه های مرتبط ابلاغ خواهد شد.