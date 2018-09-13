به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم زارعی شامگاه چهارشنبه در مجمع امور کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج اظهارداشت: در تاریخ فرهنگی شهرستان سنندج نویسندگان و تاریخ نگاران بزرگی بوده اند که با نوشتن نسخ خطی کمک های فراوانی به تاریخ، فرهنگ و هنر شهرستان و استان کرده اند و کتابخانه ها موظف به حفظ و حراست از این گنجینه های فرهنگی با ارزش برای نسل های آینده هستند.

وی افزود: ظهور تکنولوژی های جدید، اینترنت و دنیای مجازی باعث رکود در چاپ و نشر کتاب شده است، لذا با حفظ نوشته ها و آثار قدیمی باید موضوع و کاربرد کتاب ها به روز شود تا بتواند نیاز مخاطبان خود را برآورده نماید.

فرماندار سنندج با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ کتاب خوانی ادامه داد: کتاب خوانی در سنین پایین تاثیر مستقیمی بر روی ساختار و آموزش بهتر فرهنگ در جامعه دارد.

زارعی یادآور شد: چاپ کتاب های کودک و نوجوان برای گروه های سنی مختلف علاوه بر حفظ جذابیت های مربوطه برای مخاطبان مورد نظر خود، باید در آموزش و ترویج فرهنگ اجتماعی گام بردارند تا در آینده از بسیاری معضلات اجتماعی جلوگیری شود.

وی در پایان سخنان خود از اداره کل کتابخوانه ها و مجموعه شهرداری خواست تا با ایجاد تمهیداتی همانند بسیاری از شهرهای کشور در اتوبوس های داخل شهری زمینه کتابخانه های کوچک سیار را فراهم کنند.