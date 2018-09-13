به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه زاده صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طبق پروژه های ارائه شده سرمایه گذاری و توسعه حوزه گردشگری استان که تاکنون بطور میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی داشته اند، فرصت شغلی به میزان ۱۵۰۰ نفر در راستای پیشبرد اهداف این پروژه ها، ایجاد خواهد شد.

وی از برنامه ریزی و سرمایه گذاری از اجرای یک هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه های سال ۹۷ استان خبر داد.

وی اشتغال مستقیم پیش بینی شده براساس ۶۰ پروژه سرمایه گذاری و ثبت شده این اداره کل را برای ۱۵۰۰ نفر عنوان کرد.

وی همچنین گفت: بررسی ها و مطالعات تخصصی از عوامل مهم انتخاب گزیده ای طرح های ارائه شده جهت اخذ مجوز و اجرا است که در بین طرح های انتخابی سال جاری، ۲۸ پروژه به احداث هتل در سطح استان در راستای توسعه و تقویت ظرفیت های گردشگری استان اختصاص یافته است.

حمزه زاده حجم کل سرمایه گذاری پروژه های گردشگری استان آذربایجان شرقی را در سال ۹۷ مبلغی بالغ بر یک هزار و ۵۱۲میلیارد تومان، اعلام کرد و گفت: برآورد مالی سرمایه گذاری ذکر شده در حوزه گردشگری استان در سال ۹۶ و پیش از نوسانات ارزی استان محاسبه شده است که باید میزان این نوسانات نیز در این میزان اعمال شود.