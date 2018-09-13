به گزارش خبرنگار مهر، این رزمایش، امروز با تجمع بسیجیان در خیابان امام ۲ ارومیه آغاز شد و با اعزام به اردوگاه‌های آموزشی برای کسب آموزش‌های مختلف سیاسی، عقیدتی، اصول تاکتیک و ضد تاکتیک و رزمی به‌صورت علمی و عملی ادامه می‌یابد.

رزمایش اقتدار عاشورایی با شعار وحدت، ایستادگی و پیشرفت برگزار می‌شود و جمعه این هفته ۳۷ گردان بیت‌المقدس در ۱۷ شهرستان استان با محوریت ستون کشی، اردوکشی، استقرار در مکان‌ها و اردوگاه‌های مشخصه این رزمایش را برگزار می‌کنند.

در این رزمایش، گردان‌های حاضر پس از آموزش، راهپیمایی شبانه‌ای را برای حضور در مراسم دعای کمیل انجام می‌دهند.

در مرحله پیشین رزمایش اقتدار عاشورایی که از نهم شهریورماه جاری آغازشده بود، دانشجویان و دانش آموزان برای کمک به مردم محروم و روستایی در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی و پزشکی در روستاها حاضر شدند.

در این رزمایش ۳۲۰ گروه جهادی با شرکت ۶ هزار و ۵۰۰ دانشجو و دانش‌آموز حضور دارد،مرحله سوم این رزمایش نیز از پنجم مهرماه امسال در هفته دفاع مقدس با تجمع بزرگ و ۴۰ هزارنفری بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس در ورزشگاه تختی ارومیه اجرا می‌شود.

این رزمایش با هدف تقویت روح حمایت مردم از انقلاب و نظام، مأیوس کردن دشمن از تغییر در نظام، تقویت روحیه دفاع کننده بسیج و تقویت انسجام ملی برگزار می‌شود.