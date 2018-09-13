سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی صبح امروز (پنجشنبه؛ ۲۲ شهریور ماه) جاده های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور کرج-چالوس محدوده بیلقان سنگین است.

وی افزود: در برخی از محورهای استان مازندران پدیده مه گرفتگی را شاهد هستیم.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به محورهای مسدود نیز گفت: محور شریانی ایلام - اسلام آباد غرب ( مسیر جایگزین: محور قدیم ایلام - قلاجه) مسدود است.

سرهنگ رحمانی اضافه کرد: محورهای غیرشریانی شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود و گیوی - خلخال ( مسیر جایگزین برای تردد وسایل نقلیه سبک: آبگرم - گیوی، مسیر جایگزین برای تردد وسایل نقلیه سنگین: فیروزآباد - خلخال) به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.