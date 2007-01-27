به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "ساعت بدون عقربه" به کارگردانی حمید لبخنده و تهیه کنندگی عبدالحمید بدیعی فر تهیه شده است. فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را لبخنده با همکاری اصغر عبداللهی نوشته و داستان آن درباره زنی به نام ستاره است که برای رهایی تنها فرزندش از مشکلات مالی دارایی خود را نقد کرده و به تهران می رود تا با خانواده او زندگی کند. رابطه بین عروس و مادر شوهر منجر به اتفاقاتی می شود که سرانجام ستاره ناچار می شود به شهر خود برگردد.

نور و تصویر: کیوان معتمدی، صدابردار: ناصر شکوهی نیا، طراح صحنه و لباس: رضا ترابی، طراح گریم: الهام صالحی، مدیر تولید: شهنام شهباززاده، آهنگساز: سعید ذهنی، تدوینگر: آریا اردستانی و حمید بدیعی، مدیر تدارکات: کرم چیلان، دستیار اول کارگردان: کاوه آذرآئین و برنامه ریز: بابک اعطا با این پروژه همکاری دارند.

در "ساعت بدون عقربه" بازیگرانی چون مهوش افشارپناه، شهروز ابراهیمی، مریم کاویانی، نرگس سوری، فربد ترکند، عصمت رضاپور، فریده گرمساری، سپیده داداش پور، فرنگیس لرستانی پور، اصلان شاه ابراهیمی و یاسین بهرامی به ایفای نقش پرداخته اند.