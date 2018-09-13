به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ارتقای زیر ساخت های فرهنگ و دینی در مناطق گردشگری این استان ضروری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت های مختلف برای توسعه زیر ساخت های دینی و فرهنگی در مناطق گردشگری بهره گیری کرد.

ورود مسافر و گردشگر به چهارمحال و بختیاری افزای یافته است

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر استان چهارمحال و بختیاری به یکی از استان های پر مسافر کشور تبدیل شده است و مسافران و گردشگران بسیاری وارد این استان می شوند.

وی بیان کرد: در کنار توسعه گردشگری باید به توسعه فرهنگ و دینی توجه کرد و تلاش کرد زیر ساخت های فرهنگ نیز در این مناطق توسعه یابند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر تورهای مسافری و گردشگری که به چهارمحال و بختیاری وارد می شوند نیاز به اخذ مجوز ندارند.

نیروی انتظامی وظیفه نظارتی در مناطق گردشگری را بر عهده دارد

وی بیان کرد: اگرگردشگرانی در تورهای گردشگری نسبت به قوانین اسلامی واجتماعی توجه نکردند، دستگاه های نظارتی از جمله نیروی انتظامی وظیفه دارند که با این افراد برخورد کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی نظارت بر تورهای گردشگری نیست.

وی تصریح کرد: اگرگروه یا افرادی در تورهای گردشگری و مناطق گردشگری قوانین اسلامی را رعایت نکردند، میراث فرهنگی هیچ گونه وظیفه در این زمینه ندارد و متولیان امر مشخص هستند.

وی با اشاره به آغاز ماه محرم، اظهار داشت: باید از ظرفیت های ماه محرم برای ترویج فرهنگ اسلامی در سطح استان چهارمحال و بختیاری بهره گیری کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ماه محرم فرصت بسیار ارزشمندی برای تقویت ارزش ها در سطح استان است.

وی تاکید کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع) در سطح استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.