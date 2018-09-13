هوشنگ کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آغاز کشت کلزا در شهرستان بهار تا کنون بیش از ۳۳ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول قرار گرفته و پیش بینی می شود سطح زیر کشت این محصول در مناطق این شهرستان به بیش از ۲۰۰ هکتار برسد که نسبت به کشت سال گذشته از رشد ۵۰ درصدی برخوردار خواهد بود.

وی بیان داشت: عملیات کشت کلزا از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده و تا نیمه اول مهر ماه ادامه خواهد داشت ضمن اینکه تاکنون بیش از ۳۳ هکتار کلزا در شهرستان بهارکشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار در خصوص توزیع بذر کلزا در این شهرستان افزود: ۱۴۰۰ کیلوگرم انواع بذر هیبرید وارداتی و داخلی وارد این شهرستان شده که تاکنون ۴۰ درصد آن توزیع شده است.

کرمی توسعه کشت این محصول در سطح شهرستان را باعث افزایش حاصلخیزی خاک، اصلاح بافت خاک زراعی، کنترل تلفیقی آفات و بیماریها و افزایش عملکرد غلات دانست.

وی گفت:از آنجا که بیش از ۹۰ درصد ماده اولیه روغن های خوراکی کشور از واردات تامین می شود، افزایش کشت کلزا به عنوان یکی از دانه های روغنی پرمصرف به منظور خودکفایی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار افزود: کلزا از دانه‌های روغنی مهمی است که به علت داشتن اسیدهای چرب اشباع‌نشده، بدون کلسترول از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار است.

وی گفت: طی سال زراعی گذشته ۱۴۱ هکتار کلزا در شهرستان بهار کشت و بیش از ۳۶۰ تن محصول تولید و تحویل کارخانه های روغن کشی شد.