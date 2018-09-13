به گزارش خبرنگار مهر، مهرالله رخشانی مهر شامگاه چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بروجن به اشاره به اینکه ۵۰ درصد مدارس تخریبی کشور نوسازی شدند، اظهار داشت: این مدارس طی یک دوره پنج ساله تخریب شدند و نوسازی شدند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: در سال ۸۲ حدود ۷۰ درصد مدارس کشور تخریبی بودند که نوسازی این مدارس مورد توجه دولت قرار گرفت.

وی اظهار داشت: چهار هزار میلیارد تومان اعتبار در آن زمان برای توسعه مدارس تخریبی اختصاص یافت.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: مدارس جدید بر اساس استاندارد های زلزله احداث می شوند و تلاش شده است که تمام استاندار ها در احداث آنها رعایت شود.

کمک ۱۲۰۰ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه سه میلیارد دلار اعتبار به توسعه مدارس تخریبی اختصاص می یابد که با تحقق این مهم هیچ مدرسه تخریبی در سطح کشور نخواهیم داشت.

وی عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت خیران نقش مهمی در توسعه مدارس کشور دارد.

میانگین سرانه آموزشی در کشور ۵.۲ متر است

وی بیان کرد: خیران در جشنواره خیران مدرسه ساز امسال حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعهد مالی برای مدارس داشته اند که تحقق این مهم زمینه ساز توسعه مدارس در سطح کشور است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزش و پرورش استان ها از مهمترین اولویت های وزارت آموزش و پرورش است و این پروژه ها تکمیل می شوند.

وی ادامه داد: میانگین سرانه اموزشی در کشور ۵.۲ متر است که با سرانه استاندار اموزشی حدود سه متر فاصله است.